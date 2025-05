United Internet will für 300 Mio Euro bei 1&1 aufstocken

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Der Internet-Konzern United Internet will bis zu 300 Millionen Euro in die Hand nehmen und seine Beteiligung an der Mobilfunk-Tochter 1&1 damit von 80,8 auf 90 Prozent aufstocken.

"Insbesondere mit Hinblick auf die in den nächsten Jahren anstehenden Investitionen in den Ausbau des 1&1 Mobilfunknetzes ist eine klare und stabile Aktionärsstruktur von Bedeutung", begründete das Unternehmen am Freitag den Schritt. United Internet bietet den 1&1-Aktionären 18,50 Euro je Aktie, das sind 20 Prozent mehr als der Schlusskurs von 15,38 Euro vom Donnerstag. Ein Abschied von 1&1 von der Börse sei aber nicht geplant, betonte United Internet in Montabaur. Ein Streubesitz von mindestens zehn Prozent solle erhalten bleiben.

United Internet wolle bis zu 16,25 Millionen 1&1-Aktien kaufen. Bereits in den vergangenen Wochen habe man Aktienpakete angeboten bekommen und die eigene Beteiligung damit von 78,3 auf 80,8 Prozent ausgebaut, erklärte der Großaktionär. Bevor das Angebot an die übrigen Aktionäre offiziell startet, muss die Finanzaufsicht BaFin den Prospekt genehmigen. Mit 1&1 und dem Cloud-Anbieter Ionos sind zwei Töchter von United Internet börsennotiert.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)