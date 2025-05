EQS-News: Blue Cap AG legt Geschäftsbericht 2024 vor und blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück

EQS-News: Blue Cap AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

Blue Cap AG legt Geschäftsbericht 2024 vor und blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück



19.05.2025 / 08:15 CET/CEST

Blue Cap AG legt Geschäftsbericht 2024 vor und blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück

Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2024 von 205,9 Mio. Euro und Adjusted EBITDA-Marge von 9,9 % innerhalb des Prognosekorridors

Net Asset Value zum 31.12.2024 mit 120,2 Mio. Euro über Vorjahr (112,3 Mio. Euro)

Dividendenvorschlag von 1,10 Euro je Aktie, inklusive Sonderdividende von 0,45 Euro aufgrund erfolgreich getätigter Verkäufe

Prognose für 2025 bestätigt: Umsatz von 200-220 Mio. Euro und Adjusted EBITDA-Marge zwischen 10,0-11,0 %

München, 19. Mai 2025 – Die Blue Cap AG („Blue Cap“) veröffentlicht in ihrem heute vorgelegten Geschäftsbericht die Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2024. Hiernach erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Umsatz für die fortgeführten Geschäftsbereiche(1) von 205,9 Mio. Euro (-5,9 % ggü. Vj.: 218,7 Mio. Euro). Die Adjusted(2) EBITDA-Marge ist auf 9,9 % (Vj.: 8,2 %) gestiegen. Sie liegt leicht unter dem am 28. März 2025 kommunizierten vorläufigen Wert (10,3 %). Der Rückgang ist im Wesentlichen auf bilanzielle Umgliederungen zurückzuführen, die im Rahmen der abschließenden Jahresabschlusserstellung vorgenommen wurden. Das absolute Adjusted EBITDA konnte gegenüber dem Vorjahr deutlich auf 20,7 Mio. Euro erhöht werden (+15,6% ggü. Vj.: 17,9 Mio. Euro). Damit liegen die Finanzkennzahlen innerhalb der Prognosekorridore von 200-220 Mio. Euro bzw. 9,5-10,5 %.

Net Asset Value je Aktie bei 26,79 Euro

Der Net Asset Value (NAV) stieg zum 31.12.2024 auf 120,2 Mio. Euro (31.12.2023: 112,3 Mio. Euro), was einem Wert von 26,79 Euro je Aktie (31.12.2023: 25,03 Euro je Aktie) entspricht.

Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahreswert geht insbesondere auf ein sehr gutes Geschäftsjahr und damit deutlich verbessertes Ergebnis bei con-pearl zurück. Nicht zuletzt konnten Neschen und nokra über ihren Bewertungen verkauft werden, was sich jetzt im deutlich gestiegenen Net Cash der Gruppe niederschlägt. Gegenläufig wirkten verminderte Wertbeiträge von HY-LINE, Transline und Planatol.

Beteiligungsportfolio: Plastics glänzt mit deutlicher Umsatz- und Ergebnissteigerung

Zum 31. Dezember 2024 befinden sich im fortgeführten Portfolio der Blue Cap fünf Mehrheitsbeteiligungen, die den Segmenten Plastics, Adhesives & Coatings und Business Services zugeordnet werden, sowie eine Minderheitsbeteiligung.

Das Segment Plastics konnte sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis spürbar zulegen. Haupttreiber dieser Entwicklung war die con-pearl, die von einem starken Auftragsbestand in den USA profitierte. Auch H+E entwickelte sich vor dem Hintergrund der schwierigen Situation in der Automobilbranche sehr stabil und besser als erwartet. Das Segment trug mit einem Adjusted EBITDA von 19,5 Mio. Euro und einer Marge von 17,2 % am stärksten zum Ergebnis der Gruppe bei.

Das Segment Adhesives & Coatings, bestehend aus Planatol, war vom Ausbleiben der in der Branche erwarteten Erholung betroffen, was sich in nahezu allen Geschäftsbereichen bemerkbar machte. Dank erfolgreich umgesetzter Maßnahmen zur Rohertragssteigerung in Kombination mit hoher Kostendisziplin konnte das Ergebnis im Vorjahresvergleich leicht erhöht werden, blieb jedoch insgesamt hinter den Erwartungen zurück.

Im Segment Business Services entwickelten sich die beiden Unternehmen HY-LINE und Transline deutlich unter Vorjahr und schlechter als erwartet. Durch die schwierige konjunkturelle Lage kam es bei beiden Unternehmen zu einer signifikanten Unterauslastung und damit zu einem spürbaren Rückgang sowohl beim Umsatz als auch beim Adjusted EBITDA.

Die Minderheitsbeteiligung Inheco konnte sich nach einem umfangreichen Turnaround-Programm im Vorjahresvergleich in allen relevanten Kennzahlen wieder deutlich verbessern.

Segmentkennzahlen vor Konsolidierung (fortgeführt) im Überblick

Mio. EUR FY 2024(*) FY 2023(**) Veränderung in % bzw. BP(***) Plastics Umsatz 111,8 95,5 +17,0 % Adjusted EBITDA 19,5 11,6 +68,0 % Adjusted EBITDA-Marge in % 17,2 % 12,3 % > 100 BP Adhesives & Coatings Umsatz 31,0 32,7 -5,2 % Adjusted EBITDA 1,2 1,1 +3,4 % Adjusted EBITDA-Marge in % 3,7 % 3,4 % +30 BP Business Services Umsatz 63,1 90,4 -30,1 % Adjusted EBITDA 1,3 6,6 -79,7 % Adjusted EBITDA-Marge in % 2,1 % 7,2 % > 100 BP

Hinweis: Rundungsdifferenzen sind möglich; Angaben zu Veränderungen basieren auf der Berechnung mit exakten Werten

(*) fortgeführte Geschäftsbereiche, bereinigt um die 2024 veräußerten Beteiligungen Neschen und nokra

(**) Kennzahlen des Geschäftsjahres 2023 wurden zur Vergleichbarkeit um die im Jahr 2024 veräußerten Beteiligungen Neschen und nokra bereinigt

(***) BP=Basispunkte

Erhöhter Dividendenvorschlag von 1,10 Euro je Aktie – Dividendenrendite(3) bei 6,8 %

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der voraussichtlich am 27. Juni 2025 virtuell stattfindenden Hauptversammlung die Zahlung einer Dividende von 1,10 Euro je Aktie vor (Vj.: 0,65 Euro). Diese setzt sich aus einer Basisdividende von 0,65 Euro zuzüglich einer Sonderdividende von 0,45 Euro aus den erfolgreichen Veräußerungen von Neschen und nokra zusammen. Die Dividendenrendite(3) liegt damit aktuell bei attraktiven 6,8 %. Damit bestätigt die Blue Cap trotz des insgesamt unsicheren gesamtwirtschaftlichen Umfelds ihre Dividendenpolitik.

Prognose 2025 bestätigt – Fokus für das Geschäftsjahr liegt auf Portfoliozukäufen

Der Vorstand der Blue Cap bestätigt die Ende März bekannt gegebene Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Er erwartet mit Blick auf die anhaltend angespannte Wirtschaftslage und die großen geopolitischen Unsicherheiten eine konstante Umsatzentwicklung sowie eine leichte Verbesserung der Profitabilität gegenüber Vorjahr. Die Prognose für die Gruppe liegt bei einem Umsatz von 200-220 Mio. Euro und einer Adjusted EBITDA Marge von 10,0-11,0 %.

Die Blue Cap verfügt nach den beiden realisierten Verkäufen über hohe finanzielle Reserven und setzt in diesem Jahr einen strategischen Fokus auf Portfoliozukäufe. Der Schwerpunkt im Bestandsportfolio wird auf dem Segment Business Services liegen. Im Vordergrund der Portfolioarbeit stehen Cashflow- und Ertragssteigerungen unter den gegebenen Marktbedingungen.

Der testierte Jahresabschluss steht auf der Webseite www.blue-cap.de im Investor-Relations-Bereich zum Download zur Verfügung (Direktlink: https://www.blue-cap.de/investor-relations/berichtswelt/).

(1) Die Angaben in dieser Mitteilung beziehen sich stets auf die fortgeführten Geschäftsbereiche sofern nicht anders vermerkt. Zu den fortgeführten Geschäftsbereichen gehören alle Portfoliounternehmen bis auf die nokra Optische Prüftechnik und die Neschen Coating GmbH, die im September 2024 bzw. im Oktober 2024 verkauft wurden.

(2) Adjustments: Bereinigt um außergewöhnliche, periodenfremde sowie sonstige Effekte aus Reorganisationsmaßnahmen und Einmaleffekte sowie um aus den Kaufpreisallokationen entstehenden Effekte

(3) Basierend auf XETRA Schlusskurs vom 13.05.2025 (16,20 Euro)

Über die Blue Cap AG

Die Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete, kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft erwirbt mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich in Sondersituationen und begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung, mit dem Ziel sie später gewinnbringend zu verkaufen. Die akquirierten Unternehmen haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz zwischen EUR 20 und 200 Mio. und haben ein nachhaltig stabiles Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an sechs Unternehmen aus den Branchen Klebstoff- & Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Life Sciences und Business Services. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 800 Mitarbeitende in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de

