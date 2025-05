EQS-News: INDUS Holding AG: Resilient, fokussiert und unterbewertet – PARMANTIER & CIE. bestätigt Kaufempfehlung

EQS-News: Parmantier & Cie. GmbH / Schlagwort(e): Research Update

INDUS Holding AG: Resilient, fokussiert und unterbewertet – PARMANTIER & CIE. bestätigt Kaufempfehlung



Frankfurt am Main

, 19.05.2025

– Die INDUS Holding AG behauptet sich in einem herausfordernden Marktumfeld und bleibt trotz konjunktureller Belastungen und geopolitischer Unsicherheiten auf langfristigem Wachstumskurs. PARMANTIER & CIE. bestätigt in der aktuellen Analyse vom 19. Mai 2025 die

Kaufempfehlung

für die Aktie mit einem Kursziel von

€ 32,25

.

Im ersten Quartal 2025 verzeichnete INDUS einen Umsatzrückgang von 1,9 % auf € 402,4 Mio. und ein adjustiertes EBITA von € 24,9 Mio. (-21 %). Der Ergebnisrückgang resultiert vor allem aus indirekten Effekten der US-Zollpolitik und den damit verbundenen chinesischen Ausfuhrkontrollen bei Wolfram, die insbesondere die Tochtergesellschaft BETEK betreffen.

Wesentliche Highlights:

Auftragseingang auf Konzernebene: +2,6 % auf € 455,1 Mio.

Drei strategische Zukäufe (HBS, Kettler, Electro Trading) stärken das Portfolio

EPS steigt auf € 0,63 (Q1 2024: € 0,38) – begünstigt durch Steuereffekt

Prognoseanpassung: Umsatzziel auf € 1,70–1,85 Mrd., adjustiertes EBITA auf € 130–165 Mio.

Solide Bilanz: Eigenkapitalquote zum 31.03.2025 bei 38,8 %

Attraktive Bewertung: KGV 2025e bei 9,9, Dividendenrendite > 5 %

„Die strategische Fokussierung auf resilienten Mittelstand, internationale Expansion und technologische Zukunftsthemen zeigt Wirkung – trotz temporärer Rücksetzer. Die Aktie bleibt ein günstiger Zugang zum industriellen Herz des deutschen Mittelstands“, so Analyst Daniel Großjohann von Parmantier & Cie. Research.

Mit der Wachstumsstrategie

EMPOWERING MITTELSTAND

zielt INDUS auf eine nachhaltige Ergebnissteigerung bis 2030. Der Ausblick auf strukturelles Wachstum – insbesondere durch Digitalisierung, KI-Einsatz und globale Skalierung – bleibt intakt.

Für Investoren ergibt sich eine klare Opportunität: eine defensive Beteiligungsgesellschaft mit bewährtem Geschäftsmodell, aktiver Portfoliosteuerung und stabiler Ausschüttungspolitik

Vollständiger Research-Bericht verfügbar unter:

Bloomberg ; FactSet ; LSEG

Online: https://www.parmantiercie.com/research

