EQS-News: Photon Energy Group meldet solide Ergebnisse im ersten Quartal und Fortschritte bei den strategischen Wachstumszielen

Emittent / Herausgeber: Photon Energy NV / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Photon Energy Group meldet solide Ergebnisse im ersten Quartal und Fortschritte bei den strategischen Wachstumszielen



19.05.2025 / 09:22 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Photon Energy Group meldet solide Ergebnisse im ersten Quartal und Fortschritte bei den strategischen Wachstumszielen



Im ersten Quartal 2025 erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Umsatz von 22,049 Mio. Euro (+26,9 % im Vergleich zum Vorjahr). Das EBITDA lag im ersten Quartal bei 1,206 Mio. Euro (+54,0 % im Vergleich zum Vorjahr).

Deutliche Umsatzsteigerungen wurden in der Stromerzeugung erzielt, die aufgrund höherer MWh-Preise um 11,5 % im Vergleich zum Vorjahr auf 4,178 Mio. Euro stieg. In den sonstigen Segmenten erhöhte sich der Umsatz um 31,1 % auf 17,871 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr, was auf einen deutlichen Anstieg der Umsätze mit PV-Technologie sowie der EPC- und O&M-Verträge zurückzuführen ist.

Die EBITDA-Margen verbesserten sich in den Segmenten Stromerzeugung und New Energy, was die Stärke des Kerngeschäfts des Unternehmens unterstreicht. Im Engineering-Segment sanken die Margen hingegen aufgrund von Verzögerungen und Kostenüberschreitungen bei EPC-Verträgen, was sich negativ auf die Gesamtrentabilität auswirkte.

Amsterdam/Frankfurt am Main – 19. Mai 2025 – Photon Energy N.V. (WSE & PSE: PEN, FSX: A1T9KW) ("Photon Energy Group" oder die "Gruppe") meldet einen soliden Start ins Geschäftsjahr 2025 und bekräftigt damit den positiven Kurs seiner langfristigen Ziele.

„Die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 zeigen ein solides Umsatzwachstum und eine deutliche Steigerung des EBITDA im Vergleich zum Vorjahr. Durch die Beibehaltung einer ausgewogenen 50/50-Aufteilung zwischen Handelseinnahmen und festen Einnahmen (Einspeisevergütungen und Ökoboni) erzielten wir hohe Durchschnittserlöse pro MWh erzeugtem Strom und konnten so die geringere Produktion durch höhere realisierte Preise effektiv ausgleichen. Infolgedessen stieg der Durchschnittserlös von 133 €/MWh im ersten Quartal 2024 auf 185 €/MWh im ersten Quartal 2025 – ein Anstieg um 39,1 %, der auf stärkere Marktpreise und einen höheren Anteil an Einspeisevergütungen zurückzuführen ist. Insgesamt spiegeln diese Ergebnisse sowohl eine robuste finanzielle Entwicklung als auch wichtige operative Fortschritte wider. Obwohl transformative Veränderungen Zeit benötigen, bleiben wir von unserem Kurs überzeugt, und die Erfolge dieses Quartals bestätigen den Erfolg unserer strategischen Initiativen“, kommentiert Georg Hotar, CEO der Photon Energy Group.



Wichtige betriebliche Entwicklungen in Q4 2024

Die Stromerzeugung lag im ersten Quartal 2025 bei 23,7 GWh, gegenüber 30,2 GWh im ersten Quartal 2024. Der Rückgang ist hauptsächlich auf den Verkauf von 14,5 MWp Kapazität in Australien und die vorübergehende Abschaltung von 19,4 MWp Anlagen in Rumänien zurückzuführen. Ohne diese Effekte stieg die Stromerzeugung im Vergleich zum Vorjahr um 6,5 %.

Das IPP-Portfolio wuchs auf 134,7 GWp dank der Inbetriebnahme von 5,1 MWp an neuen Kraftwerken in Ungarn.

Sicherung zusätzlicher Kapazitätsmarktverträge für 139 MW in Polen, wodurch Einnahmen in Höhe von 12,5 Mio. Euro bis 2026 gesichert sind.

Kontinuierliche Fortschritte bei der Einführung von Flexibilitätsdienstleistungen in Polen

Die Kommerzialisierung der PFAS-Technologie schreitet gut voran – erfolgreiche Implementierung industrieller Wasserrecyclinglösungen für Jihostroj, einen Kunden in der Tschechischen Republik, mit einer Effizienz von über 99,5 % bei der Eliminierung von PFAS.

Unterzeichnung eines EPC-Großauftrags mit Hyperion Renewables für die Planung, Beschaffung und den Bau eines 34-MWp-PV-Solarparks in Saliste, Rumänien – eine schlüsselfertige Großsolarlösung, die den Anforderungen eines internationalen Investors entspricht und den Übergang zu sauberer Energie unterstützt.

Finanzielle Indikatoren

Im Q1 2025 erreichten die Erlöse aus der Stromerzeugung 4,178 Mio. Euro, was einem Anstieg von 11,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, da die Preise pro MWh gestiegen sind. Die sonstigen Umsatzerlöse stiegen ebenfalls auf 17,871 Mio. Euro, ein Plus von 31,1 % im Vergleich zum Vorjahr, angetrieben durch einen deutlichen Anstieg der Verkäufe von PV-Technologie sowie wachsende Umsätze aus EPC-Verträgen und O&M.

Das EBITDA lag im ersten Quartal 2025 bei 1,206 Mio. Euro, was einem Anstieg von 54,0 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die EBITDA-Margen verbesserten sich sowohl im Segment Stromerzeugung als auch im Bereich New Energy, was die starken Fundamentaldaten des Kerngeschäfts des Unternehmens unterstreicht. Im Engineering-Segment wurden die Margen durch laufende EPC-Verträge, bei denen es zu Verzögerungen und Budgetüberschreitungen kam, negativ beeinflusst, was sich auf die Gesamtrentabilität auswirkte..

Trotz steigender Kosten verzeichnete die Gruppe einen starken operativen Cashflow von 3,860 Mio. Euro im ersten Quartal 2025, unterstützt durch positive Entwicklungen im Betriebskapital, insbesondere durch rückläufige Vorräte, Forderungen sowie andere nicht zahlungswirksame Posten.

Der Nettoverlust für den Zeitraum belief sich auf 3,705 Mio. Euro, verglichen mit einem Nettoverlust von 1,320 Mio. Euro im Jahr 2024 (das Ergebnis des ersten Quartals 2024 enthielt einen einmaligen Finanzgewinn von 1,6 Mio. Euro im Zusammenhang mit einem realisierten Wechselkursgewinn). Zum 31. März 2025 verfügte das Unternehmen über Barreserven in Höhe von 7,939 Mio. Euro, verglichen mit 8,437 Mio. Euro Ende Dezember 2024.

Q1 2025 Ergebnispräsentation

Das Unternehmen wird am Montag, den 19. Mai 2025 um 11:00 Uhr MEZ einen Live-Webcast durchführen, um die Ergebnisse des ersten Quartals zu präsentieren und eine Frage-Antwort-Runde abzuhalten. Die Teilnehmer sind eingeladen, Fragen während der Sitzung über die Chatbox oder im Voraus per E-Mail an ir@photonenergy.com zu stellen.

Webcast: https://tailorsgroup.clickmeeting.com/photon-energy-q1-2025-results-presentation

Sehen Sie sich hier den Finanzbericht des Unternehmens für das erste Quartal 2025 an.

Über die Photon Energy Group – photonenergy.com

Die Photon Energy Group liefert weltweit Solarenergie- und Trinkwasserlösungen. Ihre Solarstromdienstleistungen werden von Photon Energy erbracht. Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von über 180 MWp gebaut und in Betrieb genommen und besitzt Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 135 MWp. Derzeit entwickelt sie Projekte mit einer Gesamtleistung von 870 MWp in Australien, Ungarn, Polen, Rumänien und Südafrika und bietet Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für über 1 GWp in ihren Kernmärkten an. Der Geschäftsbereich New Energy verfügt über Stromhandelslizenzen in Polen, Ungarn, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Serbien. Das Unternehmen ist einer der größten Anbieter von DSR-Diensten für den polnischen Übertragungsnetzbetreiber mit einer vertraglich vereinbarten Kapazität von ca. 320 MW für 2025 und aggregiert über sein virtuelles Kraftwerk (VPP) Energieerzeuger und -verbraucher mit einer Gesamtkapazität von über 480 MW. Der andere große Geschäftsbereich der Gruppe, Photon Water, bietet saubere Wasserlösungen einschließlich Aufbereitungs- und Sanierungsdienstleistungen sowie die Entwicklung und Verwaltung von Brunnen und anderen Wasserressourcen. Photon Remediation liefert umfassende Lösungen zur Umweltsanierung, einschließlich patentierter In-situ-Technologie, die nachweislich PFAS effektiv aus Grundwasser und Boden entfernt. Photon Energy N.V., die Holdinggesellschaft der Photon Energy Group, ist an den Börsen in Warschau, Prag und Frankfurt sowie auf XETRA, Deutschlands führender Online-Handelsplattform, notiert. Die Photon Energy Group hat ihren Hauptsitz in Amsterdam und Niederlassungen in Australien und ganz Europa.

Medienkontakt Martin Kysly

Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation

Tel. +420 774 810 670

E-mail: martin.kysly@photonenergy.com



Investorenkontakt Joanna Rzesiewska

Investor Relations Manager

Tel. +420777486464

E-mail: joanna.rzesiewska@photonenergy.com

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.