Vorsichtiger Wochenstart an den Börsen – Moody’s Abstufung und Daten im Blick

Der DAX ist am Montagmorgen mit einem leichten Rücksetzer in die neue Woche gestartet. Nach dem freundlichen Wochenausklang an der Wall Street zeigen sich die internationalen Märkte nun uneinheitlich: So gerieten wichtige Börsen in Asien nach einer überraschenden US-Rating-Entscheidung unter Druck, während die US-Futures im Minus notieren.

Insgesamt dominieren zum Handelsbeginn Zurückhaltung und leichte Gewinnmitnahmen, doch bleibt der Ton an den Märkten modern und flüssig – die Anleger blicken gespannt auf die Impulse des Tages.

Makroökonomischer Überblick

Im Mittelpunkt steht ein Paukenschlag aus den USA: Erstmals seit über einem Jahrzehnt haben die Vereinigten Staaten ihre Top-Bonitätsnote verloren. Die Ratingagentur Moody’s entzog dem Land das letzte AAA-Rating und stufte die Kreditwürdigkeit um eine Stufe herab, was mit den anhaltend hohen Haushaltsdefiziten und steigenden Zinskosten begründet wurde. Dieses Vertrauenssignal an den Finanzmärkten wirkt nach, ließ US-Staatsanleihen kurzzeitig unter Druck geraten und sorgt global für erhöhte Wachsamkeit. Unterdessen richten sich die Blicke in Europa auf frische Inflationsdaten: Am Vormittag werden die Verbraucherpreise der Eurozone für April veröffentlicht, die voraussichtlich einen weiteren Rückgang der Teuerungsrate nahelegen. Eine nachlassende Inflation könnte den geldpolitischen Entscheidungsträgern etwas Spielraum verschaffen und wird von Marktbeobachtern genau analysiert. Aus Asien kommen gemischte Konjunktursignale. In China hat sich das Wachstum der Industrieproduktion im April zwar deutlich verlangsamt, lag aber immer noch über den Erwartungen der Ökonomen. Hintergrund sind auch hier die Handelskonflikte: Neue Zölle der USA bremsten Chinas Wirtschaft, doch zugleich wecken die Verhandlungen zwischen Washington und Peking Hoffnung auf Entspannung. Insgesamt geben diese makroökonomischen Entwicklungen die heutige Marschrichtung vor, ohne jedoch in der Einleitung vorweggenommenen Bewegungen zu wiederholen.

Meistgehandelte Aktien Überblick

Volkswagen (VW) vz: Die VW-Vorzugsaktie steht im Fokus, nachdem auf der Hauptversammlung eine deutlich niedrigere Dividende beschlossen wurde. Am Montag wird das Papier ex-Dividende gehandelt, was zu einem optisch kräftigen Kursabschlag führte. Dieser technische Kursrückgang – Ergebnis einer fast um ein Drittel gekürzten Ausschüttung – prägt das Bild, während sich das Unternehmen nach dem Dividendensatzungswechsel um die künftige Kapitalallokation bemüht. Anleger beobachten, wie rasch sich der Kurs von dem Dividendenabzug erholen kann.

Borussia Dortmund (BVB): Der einzige börsennotierte Bundesliga-Club feierte sportlich die Qualifikation für die Champions League, doch an der Börse folgte eine Verschnaufpause. Nach einem Kursfeuerwerk in der Vorwoche nahmen Investoren am Morgen Gewinne mit: zeitweise rutschte die volatile Aktie zweistellig ab, stabilisierte sich im Verlauf aber wieder. Die Rallye ist damit vorerst ins Stocken geraten. Marktteilnehmer fragen sich nun, ob die BVB-Aktie nach diesem impulsiven Höhenflug erneut Anlauf auf frühere Hochstände nehmen kann, zumal der Champions-League-Einzug mittelfristig höhere Einnahmen verspricht.

Tesla: Der US-Elektroautobauer bleibt ein Dauerthema auf dem Parkett. Am 19.05. überraschte Tesla mit einer Änderung der Unternehmenssatzung, die kleinen Aktionären das Klagerecht gegen das Management faktisch entzieht . Künftig können nur noch Investoren mit mindestens drei Prozent Beteiligung Klagen gegen Unternehmensführung oder Verwaltungsrat im Interesse der Firma einreichen. Hintergrund dieser ungewöhnlichen Maßnahme ist ein jüngstes Gerichtsverfahren um Elon Musks milliardenschweres Vergütungspaket. Tesla nutzt damit eine neue Gesetzeslage in Texas – dem aktuellen Firmensitz – und verschafft Musk und dem Board zusätzlichen Schutz vor Kleinaktionärsklagen . An der Börse wurde der Schritt kontrovers diskutiert. Die Kursreaktion im vorbörslichen Handel ist negativ. Beobachter sehen darin einerseits Stabilität für Teslas Führung, andererseits wird die Corporate-Governance-Kultur kritisch hinterfragt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Turbos Open End

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UG13XN 5,25 23718 Punkte 24217,929817 Punkte 45,71 Open End NADAQ 100® Bull UG6GQM 9,73 21427,935755 Punkte 20053,028745 Punkte 19,63 Open End DAX® Bull UG5PBT 4,95 23718,5 Punkte 23256,143679 Punkte 48,3 Open End DAX® Bear UG690S 2,03 23718 Punkte 23886,720851 Punkte 120,43 Open End Neflix Bull HD88GR 38,35 1191,735 USD 741,838475 USD 2,77 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.05.2025; 09:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Netflix Call HD4LE3 19,51 1191,735 USD 1050,00 USD 4,11 17.12.2025 RENK Group Call UG4V9W 18,83 61,35 EUR 45,00 EUR 2,65 17.09.2025 Deutsche Telekom Call UG2PSP 1,62 32,875 EUR 35,00 EUR 8,77 17.12.2025 Intuit Call UG1R4F 3,07 669,985 USD 650,00 USD 13,34 18.06.2025 Rheinmetall Call UG3A6L 69,31 1724,5 EUR 1050,00 EUR 2,34 17.09.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.05.2025; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit NVIDIA HD58PF 7,18 135,325 101,636888 USD 4 Open End Advanced Micro Devices HD7TCK 12,84 117,175 58,644757 USD 2 Open End Nasdaq-100® HD3217 5,27 21427,93576 17869,004645 Punkte 6 Open End Applied Materials UG0MW5 3,56 165,515 124,276944 USD 4 Open End MicroStrategy HD8ARK 4,56 399,635 300,106557 USD 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.05.2025; 10:10 Uhr;

