Elon Musk bleibt weitere fünf Jahre Tesla-Chef

Tesla-Chef Elon Musk (53) will für weitere fünf Jahre an der Konzernspitze bleiben. Das kündigte der 53-Jährige beim Qatar Economic Forum in Abu Dhabi an. "Ja, daran gibt es keine Zweifel", so Musk. Die Tesla-Aktie stieg infolge der Ankündigung zwischenzeitlich um mehr als drei Prozent.

Musk leitet Tesla bereits seit 2008. Der Elektroauto-Hersteller hat nach Angaben des US-Börsennachrichten-Dienstes CNBC weltweit gut 120.000 Beschäftigte (Stand Mitte 2024), darunter etwa 12.500 im Fertigungswerk im brandenburgischen Grünheide.