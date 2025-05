EQS-News: Rentschler Biopharma schließt ISO 50001-Zertifizierung für Energiemanagementsystem erfolgreich ab

EQS-News: Rentschler Biopharma SE / Schlagwort(e): ESG

Rentschler Biopharma schließt ISO 50001-Zertifizierung für Energiemanagementsystem erfolgreich ab



Laupheim (Deutschland), 20. Mai 2025 – Rentschler Biopharma SE, ein führendes Dienstleistungs- und Auftragsentwicklungsunternehmen (CDMO) für Biopharmazeutika, hat erfolgreich ein neues Energiemanagementsystem (EnMS) am Standort Laupheim implementiert und wurde gemäß ISO 50001 zertifiziert. Nach der bereits im Sommer 2024 erlangten ISO 27001-Zertifizierung für das globale Informationssicherheitsmanagement ist die EnMS-Zertifizierung ein weiterer Schritt zur kontinuierlichen Verbesserung der Prozesse und Dienstleistungen von Rentschler Biopharma mit dem Ziel, ihren Kunden erstklassige Lösungen anzubieten.

Die internationale Norm ISO 50001 für Energiemanagementsysteme wurde entwickelt, um Unternehmen bei der systematischen Optimierung ihrer Energieeffizienz zu unterstützen und ein effizienteres Energiemanagement zu fördern. Sie schafft Transparenz darüber, wie Energie innerhalb eines Unternehmens genutzt wird. Ihre Umsetzung trägt nicht nur dazu bei, Best Practices im Energiemanagement zu etablieren, sondern steigert auch die Effizienz, senkt den Verbrauch und leistet so einen Beitrag zum Umweltschutz sowie zur Kostensenkung.

Christiane Bardroff, Chief Operational Officer, bei Rentschler Biopharma sagt: „Wir sind stolz darauf, dass unser Energiemanagementsystem nach ISO 50001 zertifiziert wurde – ein Beleg dafür, dass wir höchste Branchenstandards einhalten. Diese Auszeichnung ist das Ergebnis des großen Engagements unserer Mitarbeitenden, deren Unterstützung entscheidend für diesen Meilenstein war. Nachhaltigkeit ist fest in unserer Unternehmensphilosophie verankert, und wir setzen uns kontinuierlich dafür ein, entsprechende Standards in all unseren Prozessen und Projekten zu setzen. Nachhaltig Nutzen zu stiften ist und bleibt Grundlage unseres Handelns – im Sinne unserer Kunden, Partner und Mitarbeitenden.“

Tobias Kubsch, Head of Engineering, EHS and Sustainability bei Rentschler Biopharma, fügte hinzu: „Für unser Unternehmen war die Einführung unseres Energiemanagementsystems ein bedeutendes Projekt, das wir in nur neun Monaten erfolgreich zum Abschluss bringen konnten. Dieses komplexe System spiegelt das Engagement und die Sorgfalt aller beteiligten Kolleginnen und Kollegen wider. Ihre Zusammenarbeit und die präzise Umsetzung hatten einen wesentlichen Anteil daran, dass wir die Zertifizierung ohne jede Beanstandung erreicht haben. Dies zeigt nicht nur unsere Leistungsfähigkeit, sondern unterstreicht auch unser klares Bekenntnis zur kontinuierlichen Verbesserung als Teil unserer Unternehmenskultur.“

Die ISO 50001-Norm bietet Unternehmen einen Anforderungsrahmen zur Entwicklung einer Richtlinie für effizientere Energienutzung. Dazu gehören die Festlegung entsprechender Ziele und Kennzahlen, die Analyse energierelevanter Betriebsabläufe sowie eine datenbasierte Bewertung der Wirksamkeit der unternehmenseigenen Energierichtlinien. Dies führt zu einer kontinuierlichen Verbesserung der energiebezogenen Leistung und des Energiemanagementsystems von Rentschler Biopharma und unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Energieeffizienz und ökologische Verantwortung.

Über Rentschler Biopharma SE

Die Rentschler Biopharma SE ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und ausschließlich auf Kundenprojekte fokussiert. Das Unternehmen bietet Prozessentwicklung und Produktion von Biopharmazeutika einschließlich neuartiger Therapien sowie damit verbundene Beratungsleistungen, Projektplanung und regulatorische Unterstützung an. Langjährige Erfahrung und exzellente Lösungskompetenz sichern den hohen Qualitätsstandard für die Kunden von Rentschler Biopharma. Ein professionelles Qualitätsmanagementsystem, eine bewährte Philosophie operativer Exzellenz und fortschrittliche Technologien gewährleisten Produktqualität und Produktivität in jedem Entwicklungs- und Produktionsschritt. Rentschler Biopharma ist ein unabhängiges Familienunternehmen mit rund 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Hauptsitz des Unternehmens in Laupheim, Deutschland und dem Standort in Milford, MA, USA. Im Jahr 2024 schloss sich das Unternehmen dem Global Compact der Vereinten Nationen an und unterstreicht damit sein Engagement für Nachhaltigkeit. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rentschler-biopharma.com. Folgen Sie Rentschler Biopharma auf LinkedIn.

