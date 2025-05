Bechtle erweitert Vorstand mit Finanzchef - Jehle kommt von Computacenter

Der IT-Dienstleister Bechtle schafft im Vorstand einen eigenen Posten für Finanzen und angelt sich dafür einen Manager bei der Konkurrenz. Der Aufsichtsrat habe Christian Jehle (49) vom Rivalen Computacenter zum 1. Januar 2026 in den Vorstand berufen, teilte der MDax -Konzern am Mittwoch in Neckarsulm mit. Bei den Briten war Jehle auch für die Finanzen zuständig.

Jehle übernehme in einem ersten Schritt Ressorts, die bisher in die Zuständigkeit von Vorstandschef Thomas Olemotz fielen, hieß es. Der Vorstand von Bechtle erweitert sich damit auf fünf Personen. Der Vertrag von Jehle läuft zunächst drei Jahre.