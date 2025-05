Alphabet - doch besser als erwartet, Bitcoin und CTS Eventim im Fokus

► Zur Seminar-Anmeldung: https://martingoersch.de/aktien-seminar/► onvista Plus testen - 50 Prozent günstiger:https://info.onvista.de/premium/plus?couponcode=MAIDEAL2025&utm_source=youtube&utm_m[…]mpaign=13009745-Maideals2025&utm_content=youtube_beschreibung► BNP Paribas Zertifikate - Calling USA (WERBUNG):https://www.youtube.com/playlist?list=PLiD73OuIxKTol894vjbG82YPvgBBbukhCHEUTE IN DER SENDUNG: Gestern schickte eine schwache Bond-Auktion die Zinsen in den USA deutlich gen Norden und drückte die Aktien damit in den Keller. Können die steigenden Renditen ein ernsthaftes Problem werden? Darüber spricht Martin heute in der Sendung mit Nicolai Tietze von Morgan Stanley.Aktien von CTS Eventim müssen heute deutliche Abgaben verkraften, nachdem das Ticketing- und Event-Unternehmen einen deutlichen Gewinnrückgang erlitten hat. Bietet sich hier nun eine Einstiegs-Chance?In einem sehr schwachen Markt konnten die Aktien von Alphabet sich gestern sehr gut behaupten. Die große Frage ist warum! Möglicherweise versteht der Markt doch langsam, dass Alphabet in der KI-Entwicklung weiter ist, als viele es erwartet hatten. Was das für die Aktie bedeutet, dazu mehr in der heutigen Mahlzeit-Folge.Der Bitcoin hat ein neues Allzeithoch erreicht. Mehrere Faktoren habe für den dynamischen Anstieg gesorgt. Martin erklärt heute, was er für den Rest des Jahres erwartet und mit welchen Produkten hier partizipiert werden kann.▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ⭐ onvista-Premium ⭐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬► onvista Premium-Pakete vergleichen: https://hubs.la/Q02Nnbbt0▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 📈 Musterdepots 📈 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬► Aktien-Favoriten direkt in dein kostenloses onvista Musterdepot legen: https://hubs.la/Q02k_Ymt0Kapitel:00:00 DaxFreenetCTS EventimRenkToll BrothersPalo AltoTargetBaidu.comSnowflakeAlphabetBitcoin_Zuschauerfragen_ONVISTA APPonvista auch für unterwegs - kostenlos im App-Store und Playstore:📱 iOS 👉 https://apps.apple.com/de/app/aktien-...📱 Android 👉 https://play.google.com/store/apps/de...NOCH MEHR ONVISTA► Webseite: https://www.onvista.de/► Instagram: https://www.instagram.com/onvistameinfinanzportal/► Spotify: https://hubs.la/Q02mlLB30____________________________________________________________► Hier geht's zur Mahlzeit Community auf Discord: https://discord.gg/GbPBMqDPHq Goldpreis-Exposure mit Hebel: Vergleiche jetzt die Top-Goldaktien! #onvista #Mahlzeit #BörsenNews #investieren