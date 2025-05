ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt CTS Eventim auf 'Add' - Ziel 112 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Add" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Der Ticketvermarkter habe starke Resultate vorgelegt, schrieb Volker Bosse am Donnerstag nach dem Bericht für das erste Quartal. Die Aussagen zum weiteren Verlauf des Jahres zeugten von Zuversicht./rob/ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2025 / 08:35 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------