ANALYSE-FLASH: UBS belässt Freenet auf 'Neutral' - Ziel 33 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Freenet auf "Neutral" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. In den meisten Bereichen habe der Mobilfunkanbieter die Erwartungen verfehlt, schrieb Polo Tang in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die Zahlen für das erste Quartal. Nach dem jüngst starken Lauf könnte die Aktie etwas zurückfallen, prognostiziert Tang./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2025 / 17:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2025 / 17:23 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------