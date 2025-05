EQS-Media / 22.05.2025 / 11:00 CET/CEST



DTM am Norisring 2025: Volle Action zur Halbzeit



• GT3-Rennwagen von neun Premiumherstellern am Start

• Hochkarätiges Starterfeld mit vier DTM-Champions und zwölf DTM-Rennsiegern

• Einzigartiger Nürnberger Stadtkurs ist Garant für spannende Rennen

Nürnberg – Die diesjährige DTM-Saison erreicht am traditionsreichen Norisring in Nürnberg ihren emotionalen Höhepunkt. Vom 4. bis 6. Juli 2025 verwandeln sich die Straßen am Dutzendteich wieder in den berühmten Stadtkurs – auch liebevoll als „fränkisches Monaco“ bekannt. Die Frankenmetropole stellt die Bühne für packende Halbzeitduelle. Denn die Rennen sieben und acht von insgesamt 16 Saisonrennen fahren die über 550 PS starken GT3-Rennwagen hier gegeneinander aus.



Hochkarätiges Fahrerfeld

In diesem Jahr präsentiert sich die DTM bei ihrem Auftritt am Norisring mit einer spannenden Mischung aus etablierten Champions und ambitionierten Newcomern. Im Mittelpunkt steht Titelverteidiger Mirko Bortolotti (Wien), der in der Saison 2024 seine Klasse eindrucksvoll unter Beweis stellte. Der Italiener hat im Winter das Team gewechselt und ist nun im Lamborghini Huracán GT3 Evo2 von Abt Sportsline unterwegs. Er trifft auf harte Konkurrenten, von denen zwei sogar Teamkollegen sind: Der dreifache Champion René Rast (Bregenz) fährt ebenso wie Lokalmatador Marco Wittmann auf einem BMW M4 GT3 Evo von Schubert Motorsport. Der gebürtige Fürther Wittmann war bereits zweimal DTM-Champion und brennt darauf, vor seinen fränkischen Fans zu gewinnen.



Ein weiterer Publikumsmagnet ist der erfahrene Ex-Formel-1-Pilot Timo Glock (Kreuzlingen). In einem McLaren 720S GT3 Evo von Dörr Motorsport ist er in dieser Saison in die DTM zurückgekehrt. Das Spitzenfeld ergänzen weitere etablierte Profipiloten, aber auch viele junge Talente. Mit unermüdlichem Siegeswillen und frischem Elan wird das DTM-Saisonhighlight am Norisring mit Sicherheit ein spannendes Spektakel werden.



Leistungsdichte und Nervenkitzel pur

Die Saison 2025 hat bereits vielversprechend angefangen. Im ersten Rennen des DTM-Auftakts in Oschersleben triumphierte der Österreicher Lucas Auer (Kufstein), der mit einem Mercedes-AMG GT3 des Teams Landgraf antritt. Im zweiten Rennen des Wochenendes feierte der Türke Ayhancan Güven (Istanbul/Stuttgart) seinen historischen ersten DTM-Sieg, indem er für Manthey Racing in einem Porsche 911 GT3 R das Feld dominierte. Doch nicht nur die hohe Leistungsdichte von Fahrern und Autos ist für Überraschungen gut. Mit lediglich vier Kurven und zusätzlich zwei leichten Richtungswechseln auf 2,162 Kilometern Länge bietet der Norisring eine spezielle Charakteristik – von der möglicherweise ganz andere Marken und Fahrzeuge profitieren können. Neben BMW, Lamborghini, McLaren, Mercedes und Porsche erleben Fans den Aston Martin Vantage GT3, den Audi R8 LMS GT3 Evo II, den Ferrari 296 GT3 sowie den Ford Mustang GT3.

Fans können vielfältig mitfiebern

Die DTM-Tickets für den Norisring gelten während der Veranstaltungstage auch als Fahrkarten für die öffentlichen Nahverkehrsmittel des Verkehrsverbunds Großraum Nürnberg (VGN). So können Fans bequem und nachhaltig anreisen oder oftmals auch zwischen ihrer Unterkunft und Strecke ohne zusätzliche Kosten pendeln. Wer das Spektakel nicht live miterleben kann, genießt die Übertragung im Free-TV via ProSieben, im Livestream über die offiziellen DTM-Kanäle sowie über den DTM-YouTube Kanal.

Tickets und Akkreditierung

Der Vorverkauf hat bereits begonnen: Tickets für das Rennwochenende am Norisring können jetzt bequem online über den offiziellen Ticketshop unter tickets.dtm.com, auf www.norisring.de oder unter der Hotline +49 911 597051 erworben werden. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt zum Norisring inklusive Zugang zur Steintribüne. Journalisten und Medienvertreter beantragen ihre Akkreditierung bitte bis spätestens 25.06.2025 über das offizielle Portal unter akkreditierung.adac-motorsport.de – alle wichtigen Informationen sind dort zu finden.

