Easyjet auf Kurs zu Jahreszielen - Starke Nachfrage für Sommer

London (Reuters) - Eine starke Nachfrage für den Sommer lässt die britische Billig-Airline Easyjet zuversichtlich auf das laufende Jahr blicken.

Für die wichtige Sommersaison stiegen die Buchungen sowohl für Flüge als auch für Pauschalreisen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. "Wir konzentrieren uns voll auf einen weiteren Rekordsommer in diesem Jahr", sagte Konzernchef Kenton Jarvis. Er sehe keine Anzeichen dafür, dass die jüngsten Proteste in Spanien gegen den Massentourismus - vor allem auf den Kanarischen Inseln und den Balearen - auf die Nachfrage drückten. Doch auch wenn das Land bei Reisenden weiter sehr beliebt sei, baue Easyjet die Kapazitäten in Marokko, Tunesien und Ägypten zusätzlich aus.

In den ersten sechs Monaten bis Ende März flog EasyJet einen Vorsteuerverlust von 394 Millionen Pfund (467 Millionen Euro) ein, was den Erwartungen für die ruhigere Nebensaison entsprach. Die Fluggesellschaft rechne für dieses Jahr weiter mit einem Vorsteuergewinn von 703 Millionen Pfund und mittelfristig mit einem Plus von einer Milliarde Pfund.

Der zuversichtliche Ausblick deckt sich mit den Prognosen des Rivalen Ryanair. Die Buchungen bei der größten europäischen Fluggesellschaft für Sommer 2025 lägen derzeit rund ein Prozent über dem Vorjahr, hatte der Chef der Ryanair-Gruppe, Michael O'Leary, am Montag gesagt. An der Börse reagierten die Anleger jedoch verschnupft: Die EasyJet-Aktie fiel im frühen Handel um zwei Prozent, liegt jedoch immer noch 30 Prozent über den Achtmonatstiefs von Anfang April.

