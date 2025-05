EQS-Adhoc: CHAPTERS Group AG: CHAPTERS Group AG schließt Vereinbarung über die Einbringung der Geschäftsanteile an der Fintiba GmbH und der Expatrio Global Services GmbH in eine neue Holding ab

EQS-Ad-hoc: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

CHAPTERS Group AG: CHAPTERS Group AG schließt Vereinbarung über die Einbringung der Geschäftsanteile an der Fintiba GmbH und der Expatrio Global Services GmbH in eine neue Holding ab



22.05.2025 / 08:57 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die CHAPTERS Group AG („CHAPTERS“) hat heute mit den Gesellschaftern der Expatrio Global Services GmbH („Expatrio“) sowie den Gesellschaftern der Fintiba GmbH („Fintiba“), an der CHAPTERS mittelbar bereits zu ca. 55 % beteiligt gewesen ist, eine Vereinbarung abgeschlossen, mit der sämtliche Geschäftsanteile an der Fintiba und der Expatrio in eine neue Holdinggesellschaft eingebracht werden („Transaktion“). Nach Vollzug der Transaktion wird CHAPTERS an der neuen Holdinggesellschaft mittelbar zu 61,8 % beteiligt sein.

Die künftig dem Segment Financial Technologies zugehörigen Unternehmen Fintiba und Expatrio sind beide im Bereich Sperrkonten und weitere Finanzdienstleistung für ausländische Studierende und Fachkräfte in Deutschland tätig. Bereits im Dezember 2024 ist die Coracle GmbH Teil der Gruppe geworden.

Nach Abschluss der Transaktion beläuft sich der proforma Umsatz des Financial Technologies Segment für das Geschäftsjahr 2024 auf €42 Millionen, was mehr als eine Verdopplung gegenüber des proforma Umsatzes dieses Segments vor der Transaktion darstellt.

Die Nettofinanzverschuldung auf Ebene des Segments wird bei Closing €116 Millionen betragen, wovon €18 Million als Gesellschafterdarlehen von CHAPTERS gestellt werden. Der weit-überwiegene Teil der aufgenommenen Finanzverschuldung wurde für einen Anteilsrückkauf der bestehenden Expatrio-Gesellschafter verwendet, um die nach Closing bestehende Anteilsstruktur zu erreichen.

Der von der CHAPTERS an die weiteren Gesellschafter der Fintiba für die Einbringung zu zahlende Kaufpreis wird zunächst im Rahmen eines Verkäuferdarlehens gestundet. Es ist beabsichtigt, den Gesellschaftern von Fintiba nach Vollzug der Transaktion anzubieten, ihre Kaufpreisforderung im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen Gewährung von Anteilen in die CHAPTERS einzubringen. Die Ausnutzung des genehmigten Kapitals und der Zeitpunkt einer solchen Kapitalerhöhung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung von Vorstand und Aufsichtsrat der CHAPTERS.

Für das Geschäftsjahr 2025 geht die Gesellschaft für das Segment Financial Technologies von einem organischen Wachstum im niedrigen zweistellingen Bereich aus. Aufgrund der erheblichen Synergien, die infolge der Transaktion antizipiert werden, wird ab dem Geschäftsjahr 2026 für das Segment Financial Technologies ein organisches Umsatz- und adjustiertes EBITDA-Wachstum deutlich oberhalb des aktuellen Niveaus erwartet.

Ende der Insiderinformation

22.05.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2142998 22.05.2025 CET/CEST