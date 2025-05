GNW-News: Zraox stellt CSR-Strategie für grüne Blockchain und soziale Verantwortung vor - Für eine nachhaltige Zukunft der Digital-Asset-Industrie

^GREENWOOD VILLAGE, Colo., May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die weltweit

renommierte Digital-Asset-Börse Zraox (https://www.zraox.org) hat offiziell den Start ihrer neuen Corporate Social Responsibility (CSR)-Initiative bekannt gegeben. Im Mittelpunkt stehen die Programme ZraoxGreen und ZraoxCharity, mit denen die Plattform soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung aktiv mitgestalten will - als Vorreiter für ein doppelt nachhaltiges Modell im Bereich der digitalen Vermögenswerte. Das ZraoxGreen-Programm fokussiert sich auf die Förderung von energieeffizienten Proof-of-Stake (PoS)-Blockchain-Projekten und entwickelt CO?-kompensierende Technologien für den traditionellen Mining-Bereich. Zraox unterstützt bereits mehrere grüne Mining-Initiativen, um den Energieverbrauch rechenintensiver Blockchain-Anwendungen deutlich zu senken. Darüber hinaus arbeitet die Plattform eng mit internationalen Umweltorganisationen zusammen, um Blockchain-Technologie für Klimaneutralität und Ressourcenmanagement nutzbar zu machen - ein konkreter Beitrag zu den globalen Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs). Die ZraoxCharity-Stiftung konzentriert sich auf die Bereiche Bildungsförderung, medizinische Hilfe und Umweltschutz. Mithilfe von Blockchain-Technologie wird der gesamte Spendenprozess vollständig transparent und nachvollziehbar gestaltet - jede Transaktion wird auf der Blockchain dokumentiert und ist öffentlich einsehbar. Die Mittel stammen aus einem festen Anteil der Handelsgebühren, den Zraox regelmäßig in den Fonds überträgt. Ziel ist es, innerhalb der nächsten drei Jahre eine Vielzahl an lokalen und globalen gemeinnützigen Projekten zu unterstützen und immer mehr Menschen und Regionen zu erreichen. ?Blockchain darf nicht nur ein technologisches Fundament für die Finanzwelt sein - sie muss auch als Motor für soziale Fairness und Umweltschutz wirken", erklärt Jonathan Miller, CEO von Zraox. ?Mit ZraoxGreen und ZraoxCharity übernehmen wir Verantwortung gegenüber Branche und Gesellschaft. Unser Ziel ist es, ein wirklich nachhaltiges Ökosystem für digitale Vermögenswerte aufzubauen." Neben dem direkten Engagement in gemeinnützigen Projekten verfolgt Zraox auch im Bereich ESG (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) eine proaktive Strategie. In Zusammenarbeit mit mehreren internationalen Wohltätigkeitsorganisationen und akademischen Einrichtungen erforscht das Unternehmen die potenziellen Anwendungsmöglichkeiten der Blockchain-Technologie im Bereich gesellschaftlicher Governance und Umweltschutz. Solche interdisziplinären Kooperationen tragen dazu bei, den gesellschaftlichen Mehrwert digitaler Technologien zu erschließen und eine nachhaltige Grundlage für die langfristige Entwicklung der Branche zu schaffen. Die Unternehmensverantwortungsstrategie von Zraox gilt innerhalb der digitalen Vermögenswerte-Branche als besonders innovativ. Insbesondere das Modell, das Blockchain-Transparenz mit umweltbezogenen Zielsetzungen kombiniert, dient als nachhaltiges Referenzbeispiel für andere Plattformen. Vor dem Hintergrund eines weltweit wachsenden Interesses an ESG-Investitionen stärkt dieses Engagement nicht nur das Branchenimage von Zraox, sondern dürfte auch vermehrt Partner und Nutzer anziehen, die Umweltschutz und soziale Verantwortung in den Mittelpunkt stellen. °