Long-Lewis Auto Group setzt auf ultraschnelle Ladelösung von ADS-TEC Energy an Ford-Standorten

Die Long-Lewis Auto Group setzt an mehreren Ford-Standorten – darunter Hoover, River Region und Muscle Shoals – auf die ChargeBox von ADS-TEC Energy. Ziel ist es, das ultraschnelle Laden von Elektrofahrzeugen auch in bislang unterversorgten Regionen zu ermöglichen – und das bei minimaler Belastung des Stromnetzes.

NÜRTINGEN, Deutschland – 22. Mai 2025– ADS-TEC Energy (NASDAQ: ADSE), ein weltweit führender Lösungsanbieter von batteriebasierten Speicher- und Schnellladesystemen, gab heute bekannt, dass die Long-Lewis Auto Group seine batteriegepufferte, ultraschnelle Ladelösung ChargeBox bei mehreren führenden Ford-Händlern in Alabama eingesetzt hat, darunter Long-Lewis Ford of Hoover, Long-Lewis Ford of the River Region und Long-Lewis Ford of the Shoals. Die Lösung ist ab sofort an den Händlerstandorten für die Öffentlichkeit zugänglich und bietet Fahrerinnen und Fahrern von Elektrofahrzeugen in Alabama die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge innerhalb weniger Minuten aufzuladen – und das insbesondere in Regionen, die bislang nur unzureichend mit Ladeinfrastruktur versorgt waren

Die batteriegepufferte Technologie der ADS-TEC Energy ChargeBox ermöglicht flächendeckendes ultraschnelles Laden mit bis zu 320kW – selbst in bestehenden Stromnetzen mit begrenzter Leistung. Im Gegensatz zu herkömmlichen DC-Ladestationen sind mit der ChargeBox keine aufwendigen Baumaßnahmen oder kostspieligen Aufrüstungen der Infrastruktur notwendig. Damit bietet die ChargeBox eine ideale Lösung für die Long-Lewis Auto Group, um in kurzer Zeit leistungsstarke Schnellladestandorte zu realisieren

Die Long-Lewis Auto Group ist Alabamas ältestes und größtes Automobilhandelsunternehmen mit einer Unternehmensgeschichte, die bis in die frühen 1900er Jahre zurückreicht. An den zahlreichen Standorten des Unternehmens werden monatlich über 1.500 Fahrzeuge verkauft – das entspricht dem Elffachen des Verkaufsvolumens eines durchschnittlichen Autohauses. Mit der Partnerschaft mit Ford bekennt sich die Long-Lewis Auto Group zum ‚Ford Power Promise‘ – einer Initiative, die den Besitz von Elektrofahrzeugen erleichtert und Kundinnen und Kunden gezielt in den für sie wichtigsten Bereichen unterstützt. Die Long-Lewis Auto Group ist landesweit bekannt für ihre hohe Kundenzufriedenheit, ihr Engagement für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ihren aktiven Einsatz für die Gemeinschaft und benachteiligte Menschen.

„Für die Long-Lewis Auto Group hat die Gemeinschaft höchste Priorität – das schließt unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenso ein wie unsere derzeitigen und zukünftigen Kundinnen und Kunden sowie alle Einwohner Alabamas“, erklärt Ryan Ware, Geschäftsführer von Long-Lewis Ford of the River Region. „Mit der wachsenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen in unserem Bundesstaat steigt auch der Bedarf an leistungsfähiger Ladeinfrastruktur. Unsere Kundinnen und Kunden können nicht stundenlang auf eine Aufladung ihres Fahrzeugs warten. Gleichzeitig befinden sich einige unserer Standorte in ländlichen Regionen, in denen das Stromnetz nur begrenzt belastbar ist. Die ChargeBox von ADS-TEC Energy ist das einzige Schnellladesystem, das unseren infrastrukturellen Anforderungen gerecht wird. Wir freuen uns, diese ultraschnelle Ladetechnologie künftig an unseren Standorten bereitzustellen – und damit auch einen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität in unseren Gemeinden zu leisten.“

Alabama hat in den vergangenen Jahren beachtliche Fortschritte bei der Elektrifizierung des Verkehrssektors gemacht. Nach Angaben des Handelsministeriums des Bundesstaates wurden Investitionen von über 2Milliarden US-Dollar im Bereich der Elektromobilität angekündigt – ein klarer Beleg für den Aufbau einer wachsenden Lieferkette für Elektrofahrzeuge in der Region.

„Als wir unsere Präsenz in Alabama bekanntgaben, war es unser erklärtes Ziel, ultraschnelle Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge im gesamten Bundesstaat zugänglich zu machen“, erklärt Jason Powers, Vice President North America bei ADS-TEC Energy. „Durch den Einsatz unserer ChargeBox-Lösung bringt die Long-Lewis Auto Group die Vorteile des ultraschnellen Ladens direkt zu den Menschen in Alabama – auch in Regionen, die bislang nur unzureichend erschlossen waren. Wir fühlen uns geehrt, mit dem ältesten und größten Automobilhandelsunternehmen Alabamas zusammenzuarbeiten und gemeinsam einen aktiven Beitrag zur weiteren Elektrifizierung des Bundesstaates zu leisten.“

Über ADS-TEC Energy

Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich deren Energiemanagementsysteme. Die batteriegestützte Schnellladetechnologie von ADS-TEC Energy ermöglicht Elektrofahrzeugen, auch bei schwachen Stromnetzen ultraschnell zu laden und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Das Unternehmen mit Sitz in Nürtingen, Baden-Württemberg, wurde vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und 2022 in den „Circle of Excellence“ aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme ist auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen. Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, Energieversorgungsunternehmen und Ladestellenbetreiber.

