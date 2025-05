Merz begründet Litauen-Mission mit deutscher Geschichte

VILNIUS (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Entsendung von 5000 deutschen Soldaten an die Nato-Ostflanke nach Litauen mit der deutschen Geschichte begründet. "In den Jahren des Kalten Krieges konnte sich Deutschland darauf verlassen, dass unsere Verbündeten in jeder Notlage an unserer Seite stehen", sagte er bei der Aufstellung der Panzerbrigade 45, die als erster Verband in der Geschichte der Bundeswehr fest im Ausland stationiert wird. "Heute sind wir es, die in der Pflicht sind."

Nato wird "jeden Zentimeter" ihres Territoriums verteidigen

Litauen habe um Unterstützung gebeten - und Deutschland stehe bereit. Wer die Nato herausfordere, müsse wissen, dass das Bündnis vorbereitet sei. "Wer einen Verbündeten bedroht, muss wissen, dass das gesamte Bündnis gemeinsam jeden Zentimeter des Nato-Territoriums verteidigen wird."

"Neue Ära" für die Bundeswehr

Die Aufstellung der Litauen-Brigade bezeichnete Merz als Beginn einer "neuen Ära" für die Bundeswehr. Er bekräftigte auch, dass er die Bundeswehr zur stärksten konventionellen Armee machen will. "Das ist dem bevölkerungsreichsten und wirtschaftsstärksten Land Europas angemessen."/lkl/DP/men