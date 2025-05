Der Dax legte auch am Freitag zunächst weiter zu und klettert in den Bereich um 24.100 Punkte bevor die Bewegung ins Stocker geriet. An der Wall Street hatte sich am Vorabend nach zwei schwächeren Tagen wenig getan. Im Fokus bleibt hier die steigende Staatsverschuldung und die maue Nachfrage nach US-Staatsanleihen. Der entsprechende Renditeanstieg strahlt auch auf andere Märkte und Anlageklassen ab.

Bayer im Fokus

Die Aktien von Bayer haben sich am Freitag weiter erholt und ihren Wochengewinn auf fast 10 Prozent hochgeschraubt. Am Morgen gab es weitere positive Neuigkeiten zum Augenmittel Eylea. Dem Kassenschlager von Bayer winkt nun auch in der EU die Zulassung im längeren Behandlungsintervall mit höherer Dosis. Tags zuvor hatte China bereits grünes Licht gegeben.

Zudem wies ein Marktteilnehmer auf das endgültige Programm der US-Initiative "Make America healthier again" des neuen Gesundheitsministers Robert F. Kennedy Jr. hin. Anders als zeitweise befürchtet, werde darin nicht stärker gegen Pestizide und Bayers Glyphosat geschossen. Es werde vielmehr die Bedeutung für die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung betont. In der Beurteilung gab es zuvor offenbar Differenzen zwischen Kennedy und anderen Regierungsmitgliedern.

Bayer-Aktien waren zur Monatsmitte nach den Quartalszahlen noch fast auf 27 Euro geklettert und hatten damit versucht, ihre Bodenbildung im Chart zu untermauern. Noch am selben Tag waren sie aber wieder scharf abgedreht und hatten in der Folge binnen drei Tagen wieder 18 Prozent an Wert verloren.

Die Aktien von Continental reagierten mit einem Kursrückgang von 0,2 Prozent auf die gestrichene Kaufempfehlung des Analysehauses Jefferies. Experte Michael Aspinall hatte die Papiere des Autozulieferers und Reifenherstellers von "Buy" auf "Hold" abgestuft und dies mit dem zuletzt deutlichen Kursanstieg begründet.

Dagegen ging es für die Aktien von PVA Tepla nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank um 9,2 Prozent aufwärts. Damit bewegen sich die Titel des Hightech-Unternehmens wieder auf ihr Jahreshoch bei gut 18 Euro zu. Analyst Michael Kuhn hob zudem sein Kursziel von 14,50 auf 26 Euro massiv an. (mit Material von dpa-AFX).