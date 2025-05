Drei Fragen an Bernecker 23.05.2025

Der Dax hat die 24.000er-Marke geknackt. Ist das nachhaltig oder eine Momentaufnahme?

Der Dax hat meine genannte Zielmarke 24.500 bis auf 1,75 Prozent (am Dienstag) erreicht. Er ist damit der Rekordhalter im Euroformat mit plus 20,9 Prozent Gewinn seit Jahresanfang. Nur die Börsen Athen, Madrid und Warschau liegen ein paar Prozentpunkte besser.

Auf diesem Niveau erreicht das KGV 14,4, bezogen auf die üblichen Schätzungen per 2026 (Refinitiv). Mithin ist eine Denkpause wahrscheinlich. Die markttechnische Konstellation zeigt einen trockenen Börsensommer an. Darauf wird noch einzugehen sein. Anschließend geht es weiter.

Die US-Notenbank könnte im Sommer mit Zinssenkungen beginnen. Was bedeutet das für europäische Aktien?

Die Fed muss mit einem besonderen Problem fertig werden, nämlich der Berücksichtigung der Folgen der amerikanischen Zollpolitik in ihren Wirkungen auf die amerikanische Wirtschaft. Dafür gibt es bis zur Stunde keine glaubhaften Belege, weder vom Arbeitsmarkt noch von der Inflation und den verschiedenen Nachfragekomponenten der Wirtschaft. Entscheidend für die Börsen ist jedoch: Alle drei Indizes stehen im Moment ohne Gewinn seit Jahresanfang da, der Dow Jones sogar mit fünf Prozent Verlust.

Ursache dafür sind die umfangreichen Korrekturen der großen Techs in einem Gesamtvolumen von etwa fünf bis sechs Billion Dollar als Summe. Vom aktuellen Ausgangswert um rund 53 Billionen Dollar im S&P 500 geht es nun in die weitere Tendenz in Richtung 2026.

Dann gilt: Die Europäer sind im ersten Halbjahr die Gewinner, wie bereits bemerkt. Im zweiten Halbjahr steigen die Chancen für die Amerikaner, sich die Krone zurückzuerobern. Vorausgesetzt, es kommen keine Störfeuer aus dem Weißen Haus.

Wie stark bremsen die US-Exportbeschränkungen Nvidias Wachstum?

Das Wachstum von Nvidia ist nur ein Mittelwert für den Sektor KI im Weltformat. Entscheidend ist nun, wie die neuen Entwicklungen im KI-Bereich (Schlüsselbegriff: DeepSeek) die gesamte Szene in der Kreativität der Technik zum einen und in der ökonomischen Umsetzung zum anderen gestaltet wird.

Die US-Exportbeschränkungen sind eine Frage des Deals zwischen China und der USA, wie bereits begonnen. Keiner vernichtet den anderen, aber jeder möchte seinen Vorteil haben. Daraus entsteht die reale Erwartung des Wachstums nach der Euphorie der vergangenen zwölf Monate.