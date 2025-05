IBM - Wie ein Schweizer Uhrwerk

Den langfristigen Gezeitenwandel der IBM-Aktie hatten wir an dieser Stelle ausführlich begleitet. Aufgrund der stabilen Folge steigender Hoch- und steigender Tiefpunkte liegt unverändert ein intakter Aufwärtstrend vor. Diese Einschätzung unterstreicht auch die objektive Auswertung mit Hilfe des „HSBC Trendkompass“, der für den Technologietitel sowohl einen kurz- als auch einen langfristigen Haussetrend signalisiert. In dieser Gemengelage würde ein nachhaltiger Spurt über die Hochpunkte bei 266 USD – gleichbedeutend mit einem neuen Allzeithoch – für ein weiteres prozyklisches Einstiegssignal sorgen. Gelingt der Befreiungsschlag, dann ergibt sich aus dem gesamten Rückschlag vom März/April ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von gut 50 USD. Als Lohn der Mühen könnte die IBM-Aktie dann also erstmals Notierungen oberhalb der Marke von 300 USD sehen. Da allerdings diverse Indikatoren heißgelaufen sind, gewinnt ein aktives Money Management an Bedeutung. Hervorheben möchten wir den überkauften RSI sowie den MACD, welcher auf historisch einmaligen Rekordhöhen notiert. Deshalb kann der Stopp zur Risikobegrenzung auf das Level der Tiefs vom Januar und April bei 214,87/214,62 USD nachgezogen werden.

IBM (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart IBM

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.