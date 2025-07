IBM - Vor den Zahlen: das große Bild

Den langfristigen Gezeitenwandel der IBM-Aktie hatten wir an dieser Stelle ausführlich begleitet. Seither entwickelt sich „big blue“ zu einem echten Dauergast im „HSBC Daily Trading“. Und das aufgrund der stabilen Folge steigender Hoch- und steigender Tiefpunkte, wodurch ein absolut intakter Aufwärtstrend signalisiert wird, völlig zu Recht. In die gleiche Kerbe schlagen das neue Allzeithoch (296,10 USD) sowie die objektive Auswertung anhand des „HSBC Trendkompasses“. Charttechnisch kann die Kursentwicklung von Januar bis Mai als Schiebezone zwischen 215 USD und 266 USD interpretiert werden (siehe Chart). Das Kursziel aus der erneut trendbestätigenden Formation lässt sich auf rund 315 USD taxieren. Perspektivisch dürften also weitere Rekordhochs folgen und es winken erstmals Notierungen oberhalb der Marke von 300 USD. Da allerdings diverse Indikatoren heißgelaufen sind, gewinnt ein aktives Money Management zusehends an Bedeutung. Hervorheben möchten wir den überkauften RSI sowie den MACD, welcher auf historisch einmaligen Rekordhöhen notiert. Deshalb können Anlegerinnen und Anleger den Stopp zur Risikobegrenzung auf das Level der alten Hochs und Ausbruchsmarken aus der Tradingrange bei 265 USD nachgezogen werden.

IBM (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart IBM

Quelle: LSEG, tradesignal²

