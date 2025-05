Nike Inc. – Turnaroundkandidat mit neuen Produkten und Nutznießer der Zolleinigung

Unternehmensprofil und Marktstellung von Nike Inc.

Nike Inc. ist weltweit führend im Bereich Sportbekleidung und -schuhe. Das Unternehmen hat sich als starke Marke etabliert, die durch Innovationskraft, ein weit verzweigtes Vertriebsnetz und gezieltes Marketing mit Spitzensportlern und Influencern in über 170 Ländern präsent ist. Die Produktpalette reicht von Performance-Sportartikeln bis hin zu Lifestyle-Kollektionen. Nikes Wettbewerbsvorteil liegt nicht nur in der Markenbekanntheit, sondern auch in der Fähigkeit, Trends frühzeitig zu erkennen und schnell umzusetzen – etwa durch digitale Vertriebsplattformen wie SNKRS oder die Nike-App, die direkt an den Endkunden verkaufen und Margen sichern.