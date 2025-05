T-Mobile US: Rekordquartal mit Innovation und Kundenfokus

Mit einem klaren Fokus auf Kundenbedürfnisse, technologischer Exzellenz und gezielten Übernahmen (z. B. Lumos, Metronet) will T-Mobile US (TMUS) als einer der führenden Anbieter von Mobilfunk- und Breitbanddiensten in den USA in diesem Jahr bis zu 6 Millionen neue Postpaid-Kunden gewinnen. Das Unternehmen will auch den Free Cashflow auf bis zu 18 Mrd. USD steigern.