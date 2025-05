DEWA nimmt Bewerbungen von lokalen und internationalen Unternehmen entgegen, die an der 27. Ausgabe der WETEX teilnehmen möchten

Die Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) nimmt Bewerbungen zur Teilnahme an der 27. Ausgabe der Water, Energy, Technology, and Environment Exhibition (WETEX) entgegen. Organisiert von der DEWA in Übereinstimmung mit den Richtlinien Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrscher von Dubai und unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Vorsitzender des Dubai Supreme Council of Energy, findet die Messe vom 30. September bis 2. Oktober 2025 im Dubai World Trade Centre statt.

WETEX ist die größte Messe der Region, die Schlüsselsektoren, wie den Energie-, Wasser-, grünen Entwicklungs- und Nachhaltigkeitssektor sowie intelligente und nachhaltige Städte neben anderen verwandten Branchen umspannt. Zudem handelt sich um eine der weltweit größten Fachausstellungen ihrer Art. Bei der 26. Ausgabe der WETEX, die 2024 stattfand, waren mehr als 2.800 Aussteller aus 65 Ländern vertreten. Die Messe lockte 50.598 Besucher aus aller Welt an. Darüber hinaus wurde die Messe in 21 internationalen Pavillons veranstaltet, wobei sie führende, lokale, regionale und globale Unternehmen anzog, die an der Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Energie beteiligt sind, einschließlich sauberer und erneuerbarer Energien, sowie Fachfirmen, die in der Wassertechnologie tätig sind, Unternehmen, die digitale Transformationen unterstützen, Unternehmen aus der Cybersecurity-Branche, Unternehmen im Bereich der Informationssysteme und Unternehmen in der Netzwerksicherheitsbranche, Unternehmen im Bereich Green Building sowie nachhaltige Städte und klimaneutrale intelligente Wohngemeinschaften.

Darüber hinaus nahmen in der Green Mobility Hall auf der WETEX 2024 führende lokale und internationale Unternehmen in der Mobilitätsbranche teil sowie Unternehmen, die in den Bereichen Transport und nachhaltige Logistik tätig sind. Zusätzlich bildete die WETEX 2024 ein einzigartiges Präsentationszentrum für die neuesten Gesundheits- und Sicherheitstechnologien. Zusätzlich zog sie regionale und internationale Foren an auf der Suche nach neuen Partnern, einer breiteren Kundenbasis und Wachstumschancen.

Im Rahmen der WETEX 2024 veranstaltete die DEWA auch das Energy Landscape Forum, das prominente Regierungsvertreter, Entscheidungsträger, Fachleute, Forscher, Investoren und Spezialisten zusammenführte, um die Nachhaltigkeit in der Öl- und Gasindustrie zu erörtern.

Die WETEX 2024 veranstaltete eine Reihe von Workshops und Podiumsdiskussionen, welche die Anreize von Dubai für Unternehmen hervorhoben, die ihren Hauptsitz oder ihre Niederlassungen in den Emiraten einrichten möchten.

