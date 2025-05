EQS-News: swissnet Group kündigt vorläufige, nicht auditierte Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2024 an, die ein starkes, profitables Wachstum im Rahmen der zuvor veröffentlichten Prognose zeigen

EQS-News: Swissnet AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

swissnet Group kündigt vorläufige, nicht auditierte Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2024 an, die ein starkes, profitables Wachstum im Rahmen der zuvor veröffentlichten Prognose zeigen



26.05.2025 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





swissnet Group kündigt vorläufige, nicht auditierte Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2024 an, die ein starkes, profitables Wachstum im Rahmen der zuvor veröffentlichten Prognose zeigen

Der Umsatz der Gruppe für das Geschäftsjahr 2024 (nicht auditiert) belief sich auf CHF 13,1 Mio., ein Plus von 112% gegenüber CHF 6,2 Mio. im Geschäftsjahr 2023, und übertraf damit die bisherige Prognose von CHF 12,9 Mio., während das EBITDA der Gruppe für das Geschäftsjahr 2024 auf CHF 2,5 Mio. anstieg und damit positiv ausfiel, verglichen mit CHF -0,4 Mio. im Geschäftsjahr 2023, was der bisherigen Prognose entsprach

Der Umsatz der swissnet AG vor der Fusion im GJ 2024 belief sich auf CHF 7,9 Mio., was einem Anstieg von 36% gegenüber CHF 5,8 Mio. im GJ 2023 entspricht, während das EBITDA auf CHF 1,9 Mio. anstieg, was einem Anstieg von 24% gegenüber CHF 1,2 Mio. im GJ 2023 entspricht

Auf einer Pro-Forma-Basis betrug der Umsatz der Gruppe im GJ2024 CHF 21,0 Mio. und das EBITDA CHF 4,4 Mio.

Das organische Wachstum auf vergleichbarer Basis für die Gruppe beläuft sich für 2024-2023 auf 25% beim Umsatz und 438% beim EBITDA

Starke Bilanz (nicht auditiert) mit CHF 11,0 Mio. Eigenkapital und CHF 4,4 Mio. Barmitteln sowie einem positiven freien Cashflow von CHF 2,6 Mio. bis 2024

Der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2024 wird im Juni 2025 eingereicht und enthält die geprüften Finanzberichte der swissnet AG und der swissnet ICT für das Geschäftsjahr 2024 vor der Übernahme

Berg, Schweiz - 26. Mai 2025 - Die swissnet Group (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD), ein führender Anbieter von ICT-Lösungen, hat die Zahlen für das Gesamtjahr 2024 auf Basis vorläufiger Zahlen bekannt gegeben. Das Jahresergebnis des Unternehmens spiegelt den im Jahr 2023 erreichten operativen Turnaround wider und entspricht den für 2024 prognostizierten Finanzzahlen. Die Zahlen für das Gesamtjahr 2024 beinhalten nicht die neu erworbenen Unternehmen swissnet AG (Reverse Merger), swissnet ICT und Lokalee, die im November 2024 angekündigt und ab Januar 2025 konsolidiert wurden.

Die swissnet Group hat eine konsolidierte IFRS-Jahresrechnung erstellt und weist ihre Finanzkennzahlen in Schweizer Franken aus. Für das Gesamtjahr 2024 weist die swissnet Group einen Umsatz von CHF 13,1 Mio. gegenüber CHF 6,2 Mio. im Jahr 2023 aus und übertrifft damit die bisherige Prognose von CHF 12,9 Mio. Rund 77% des Umsatzes im Jahr 2024 sind wiederkehrend. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf CHF 2,5 Mio. gegenüber CHF -0,4 Mio. im vorangegangenen GJ 2023 und bestätigte damit die zuvor kommunizierte profitable Run-Rate. Der Umsatz der neu erworbenen und fusionierten swissnet AG für das Jahr 2024, einschliesslich swissnet ICT, belief sich auf CHF 7,9 Millionen, was einer Steigerung von 36% gegenüber CHF 5,8 Millionen im Jahr 2023 entspricht. Das EBITDA erreichte CHF 1,9 Millionen, was einer Steigerung von 24% gegenüber CHF 1,2 Millionen im Jahr 2023 entspricht. Diese Zahlen unterstreichen swissnet als hochgradig wertsteigerndes Akquisitionsziel. Auf Pro-forma-Basis belief sich der Gruppenumsatz für das Gesamtjahr 2024 auf CHF 21,0 Millionen, mit einem EBITDA von CHF 4,4 Millionen und bildet die Grundlage für den Vergleich der neu gegründeten swissnet Group. Das organische Wachstum auf vergleichbarer Basis der fusionierten Einheiten betrug 25% beim Umsatz und 438% beim EBITDA und bestätigt die angekündigte starke organische Wachstumsstrategie.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 veröffentlichte die swissnet Group eine starke aktualisierte Bilanz mit CHF 11,0 Mio. Eigenkapital und bestätigten CHF 4,4 Mio. Cash. In den vergangenen sechs Monaten hat das Unternehmen durch die Übernahme und den Reverse Merger der swissnet AG und die Akquisition von Lokalee einen strategischen Wandel vollzogen und sich in swissnet Group umbenannt, um seine breiteren ICT- und KI-gesteuerten Dienstleistungskapazitäten widerzuspiegeln, und hat ein Joint Venture swissnet MENA in Dubai gegründet.

Die Gruppe sicherte sich zudem mehrere Grossaufträge, darunter ein IoT-Projekt im Wert von 1,2 Millionen Franken mit Philip Morris International und eine Modernisierung der Infrastruktur im Wert von 6,2 Millionen Euro mit einer führenden europäischen Drogeriemarktkette. Die internationale Expansion beschleunigte sich mit dem Eintritt von Lokalee in den marokkanischen Markt durch eine Partnerschaft mit Aleph Hospitality und der Unterzeichnung der ersten Verträge von Swissnet MENA in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Diese Meilensteine tragen zu einem starken Wachstum für 2025 bei, das über den Proforma-Umsatz 2024 von CHF 21,0 Millionen und einen EBITDA von CHF 4,4 Millionen hinausgeht.

Der geprüfte Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2024 wird im Juni 2025 eingereicht und enthält die geprüften Finanzberichte der swissnet AG und der swissnet ICT für das Geschäftsjahr 2024 vor der Übernahme, um vollständige Transparenz zu gewährleisten.

ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN FINANZDATEN (alle Zahlen vorläufig, nicht auditiert)

SWISSNET AG (nicht auditiert, konsolidiert nach IFRS):

Nicht auditierte Proforma-Überleitung Swissnet Gruppe:

*Adj. EBITDA enthält Anpassungen für einmalige Aufwendungen

** Beinhaltet Swissnet ICT als Teil der übernommenen und fusionierten Swissnet AG und Swissnet ICT

*** Stellt die aktuellen konsolidierten und pro-forma Zahlen der Swissnet Group dar, die vor kurzem durch Akquisition und Fusion mit Swissnet AG entstanden sind.

Über die swissnet-Group

Die swissnet-Group ist ein führender Anbieter von standortbezogener Marketingsoftware (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gästehotspots. Die Gruppe bedient unter anderem Kunden aus dem Einzelhandel, dem Gastgewerbe, dem Gesundheitswesen und dem öffentlichen Sektor. Die Tochtergesellschaften unter dem Dach der swissnet Group sind bekannt für ihre herausragende Expertise im Bereich der digitalen Transformation und Software as a Service. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien bietet die swissnet Group ihren Kunden einen spürbaren Mehrwert und Erfolg durch die Verbesserung ihrer Omnichannel-Strategien. Das Unternehmen ist an der Frankfurter Börse notiert und wird im Segment XETRA gehandelt.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.swissnet.ag.

26.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2144898 26.05.2025 CET/CEST