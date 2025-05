Original-Research: Cantourage Group SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Cantourage Group SE - von Montega AG 26.05.2025 / 15:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Cantourage Group SE Unternehmen: Cantourage Group SE ISIN: DE000A3DSV01 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 26.05.2025 Kursziel: 13,00 EUR (zuvor: 12,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA Margenentwicklung in Q1 und starker Umsatz im April veranlassen erneute Anhebung unserer Prognosen Cantourage hat jüngst eine vorläufige EBITDA-Bandbreite für das erste Quartal sowie die Umsatzentwicklung im April veröffentlicht. Die starke Performance veranlasst uns zu einer erneuten Anhebung unserer Prognosen. [Abbildung] Nachdem das Unternehmen bereits im April vorläufige Umsätze für das erste Quartal in Höhe von 25,6 Mio. EUR gemeldet hatte, folgte nun eine Bandbreite für die vorläufige EBITDA-Marge, die laut Mitteilung zwischen 11% und 13% liegen soll. Damit dürfte Cantourage unsere bisherige Margenerwartung von 10,5% nochmals übertroffen haben. Dies führen wir einerseits auf stärkere Skaleneffekte und andererseits auf einen geringeren Anteil zugekaufter Ware zurück, der zuvor aufgrund von Engpässen in der internen Verarbeitung notwendig war. Durch den weiteren Ausbau der Lohnfertigung dürfte dieser Effekt zum Quartalsende rückläufig gewesen sein und auch in den Folgequartalen positiv auf die Marge wirken. Zudem nutzt Cantourage Mittel aus dem operativen Geschäft gezielt im Working Capital, indem es mit Lieferanten Preisnachlässe für frühzeitige Zahlungen verhandelt. Bislang verfolgte das Unternehmen im Sinne seines Asset-Light-Geschäftsmodells die Strategie, Waren erst zum Zeitpunkt des Weiterverkaufs von Vorlieferanten zu beziehen - ein Ansatz, der mit minimalem Working Capital auskommt. Dank der spürbar gestiegenen Profitabilität verfügt Cantourage inzwischen jedoch über signifikante freie Mittel. Vor diesem Hintergrund sehen wir den gezielten Aufbau eigener Warenbestände als attraktive und flexible Form der Kapitalallokation, die sowohl strategischen Spielraum eröffnet als auch das Geschäftsmodell operativ stärkt. Fazit: Die operative Entwicklung von Cantourage bleibt stark und eine politische Kehrtwende erscheint u.E. unwahrscheinlich. Entsprechend gehen wir im Jahresverlauf von einer weiterhin dynamischen Entwicklung aus und erachten das Chancen-Risiko-Verhältnis bei einem EV/EBITDA von 5,5x auf Basis unserer weiterhin eher defensiven Prognosen als attraktiv. Aufgrund der erneut angehobenen Prognosen erhöhen wir das Kursziel auf 13,00 EUR (zuvor: 12,00 EUR). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/32724.pdf Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2145614 26.05.2025 CET/CEST °