Dax-Rückblick:

Der Dax konsolidierte am gestrigen US-Feiertag in einer engen Handelsspanne um die 24.000er Marke. Heute Vormittag zieht der Index dann erneut an und legt gut 200 Punkte zu auf ein neues Allzeithoch im Bereich 24.200 Punkte.

Dax-Ausblick:

Oberhalb von 23.500 Punkten ist der Weg des geringsten Widerstands aus charttechnischer Sicht weiter nordwärts. Die am vergangenen Freitag von Donald Trump neu angefachte Zolldebatte interessiert den Dax nicht mehr.

Erst ein erneuter Rutsch unter die 24.000-Punkte-Marke auf Stundenschlusskursbasis bringt die Verkäufer kurzfristig wieder ins Spiel, bis dahin hat die Käuferseite vorerst freie Hand, was eine Trendfortsetzung anbelangt.