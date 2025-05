Rüstungsrally verhilft Dax zu neuem Allzeithoch

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Eine Rally bei den Rüstungswerten hat den Dax auf ein neues Rekordhoch gehievt.

Der deutsche Leitindex stieg am Dienstag um bis zu 0,8 Prozent auf 24.230,77 Punkte und lag damit so hoch wie nie. Der EuroStoxx50 legte in der Spitze um gut ein halbes Prozent auf rund 5429 Zähler zu. Die Aktien von Rheinmetall, Hensoldt und Renk stiegen um bis zu vier Prozent und trieben den europäischen Sektorindex um fast zwei Prozent nach oben.

Nach Einschätzung von Daniela Hathorn von Capital.com betrachten Anleger den Rüstungssektor derzeit als neuen "sicheren Hafen". Angesichts der Weigerung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, unter Vermittlung des Vatikans über einen Waffenstillstand in der Ukraine zu verhandeln, hat Bundeskanzler Friedrich Merz vor einem langen Krieg gewarnt. US-Präsident Donald Trump schließt zudem nach schweren russischen Angriffen auf die Ukraine am Wochenende weitere Sanktionen gegen Russland nicht aus.

WALL STREET VORBÖRSLICH FESTER

Fester notierten auch die Futures für die wichtigsten Indizes an der Wall Street. Die US-Anleger begrüßten am ersten Börsentag nach dem handelsfreien Memorial Day am Montag den Aufschub der geplanten US-Strafzölle auf EU-Waren. "Die Marktteilnehmer gewöhnen sich zunehmend an Trumps Drohungen und gehen inzwischen teilweise davon aus, dass die angedrohten Maßnahmen nicht sofort in vollem Umfang umgesetzt werden", schrieben die Analysten der Deutschen Bank. "Sie sind gewissermaßen angstmüde."

Der Dollar-Index schlug einen vorsichtigen Erholungskurs ein, was in der US-Währung gehandelte Rohstoffe ins Minus drückte. Industriemetalle wie Kupfer, Aluminium, Zinn und Nickel verbilligten sich um bis zu rund zwei Prozent. Steil nach unten ging es auch für den Goldpreis, der nach der Rally der vergangenen Wochen rund 1,5 Prozent auf 3294 Dollar je Feinunze einbüßte. Entscheidend für die weitere Preisentwicklung seien die im weiteren Wochenverlauf anstehenden US-Konjunkturdaten, sagte Ole Hansen, Stratege bei der Saxo Bank. Daraus erhoffen sich Anleger Hinweise auf die weiteren geldpolitischen Schritte der US-Notenbank Fed. Die Marktteilnehmer investieren bei erhöhten Zinsen eher in verzinste Anlagen wie Staatsanleihen, statt Gold zu kaufen, welches keine Zinsen bringt.

KONSUMKLIMA HELLT SICH AUF - "ZU FRÜH FÜR TRENDWENDE"

Anleger versuchten zugleich, uneinheitlich ausgefallene Konjunkturdaten zu interpretieren. Die Verbraucherstimmung in Deutschland hat sich den dritten Monat in Folge etwas aufgehellt - bleibt aber schwach. Die Konsumenten bewerteten zwar ihre Einkommensaussichten und die Konjunkturperspektiven besser. Allerdings sank ihre Bereitschaft zu größeren Anschaffungen, und sie legten wieder mehr Geld auf die hohe Kante. Auch das Geschäftsklima im Euroraum hellte sich im Mai leicht auf, blieb jedoch unter seinem langjährigen Durchschnitt.

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer rechnet weiter mit einer schrumpfenden Wirtschaft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte in diesem Jahr um 0,3 Prozent zurückgehen, teilte die DIHK mit. Damit würde Deutschland das dritte Jahr in Folge in der Rezession stecken, was es seit Gründung der Bundesrepublik noch nie gegeben hat.

Positive Nachrichten kamen von der Inflationsfront: In Frankreich hat sich der Preisauftrieb deutlich abgeschwächt. Die für europäische Vergleichszwecke berechnete Teuerungsrate (HVPI) betrug im Mai nur noch 0,6 Prozent, von Reuters befragte Experten hatten mit einem Wert von 0,9 Prozent gerechnet. Am Freitag folgen die Mai-Inflationszahlen für Deutschland, Italien und Spanien. Die erste Schätzung für die gesamte Euro-Zone wird Anfang Juni veröffentlicht.

