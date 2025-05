DAX strebt in Richtung Rekord – US-Börsen zeigen sich freundlich

Der deutsche Leitindex startet mit frischem Schwung in den Dienstagshandel und bewegt sich am Vormittag klar in Richtung seiner bisherigen Bestmarke. Das Rekordniveau ist zum Greifen nah, getrieben von einer poitiven Nachrichtenlage und anhaltendem Optimismus an den Märkten. Auch die US-Aktienmärkte zeigen sich nach dem gestrigen Feiertag vorbörslich gut gelaunt und signalisieren einen freundlichen Wochenauftakt an der Wall Street.

Makroökonomischer Überblick

Der Dienstag bringt nur verhaltene Impulse von der Konjunkturseite. In der Eurozone richtet sich der Blick auf die Veröffentlichung des Wirtschaftsvertrauens, das laut Prognosen leicht anziehen dürfte – ein Zeichen für allmähliche konjunkturelle Stabilisierung. In den USA stehen neue Zahlen zu den Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter im Fokus. Hier rechnen Marktteilnehmer mit einem verhaltenen Ergebnis, das keine grundlegende Neuausrichtung der Zinserwartungen auslösen dürfte.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Hensoldt, Rheinmetall und Renk sind weiterhin stark gefragt. Alle drei Papiere markieren im frühen Handel neue Bewegungshochs, gestützt durch die anhaltenden geopolitischen Spannungen und die Bereitschaft westlicher Regierungen zur Unterstützung der Ukraine.

Im Technologiesektor stehen besonders die großen US-Tech-Werte im Fokus. Die bevorstehenden Zahlen von Nvidia, die am Mittwoch nach Börsenschluss erwartet werden, sorgen im Vorfeld für erhöhtes Handelsinteresse. Marktteilnehmer rechnen mit einem weiteren starken Quartal, insbesondere dank der wachsenden Nachfrage im KI-Segment.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX®/X-DAX® Bull UG118S 8,04 23283,294279 Punkte 31,3 Open End DAX®/X-DAX® Bear UG3Z82 1,41 24187,610462 Punkte 127,8 Open End DAX® Bear UG44R2 2,48 24274,997101 Punkte 82,9 Open End DAX®/X-DAX® Bull UG60FF 19,26 22145,613894 Punkte 12,7 Open End DAX®/X-DAX® Bear UG15C6 1,56 24203,507086 Punkte 11,58 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.05.2025; 9:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag RENK Group AG Call UG3KW3 16,53 70,00 EUR 2,85 17.12.2025 NVIDIA Corp. Call HD8GGW 1,97 150,00 USD 12,5 18.06.2025 UnitedHealth Group Inc. Call UG5ZZK 3,57 400,00 USD 3,1 16.12.2026 Palantir Technologies Inc. Call UG0K2L 27,50 120,00 USD 2,59 14.01.2026 Bechtle AG Call UG4B5U 0,20 50,00 EUR 5,8 18.03.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.05.2025; 9:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Ströer SE & Co. KGaA Long UG3X6M 6,29 34,007606 EUR 3 Open End Rheinmetall AG Long UG46FK 10,55 1228,299935 EUR 3 Open End LVMH Short UG514V 8,27 531,773563 EUR -10 Open End DAX® Long UG6P3G 6,22 22429,11173 Punkte 15 Open End Amazon.com Inc. Long HD338H 3,18 160,833453 USD 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.05.2025; 9:45 Uhr;

