EQS-News: Dr. Mohsen Sohi wird neuer Aufsichtsratsvorsitzender – KION erhöht die Dividende

Dr. Mohsen Sohi wird neuer Aufsichtsratsvorsitzender – KION erhöht die Dividende

Jahreshauptversammlung der KION GROUP AG: Dr. Mohsen Sohi zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt

Peter Kameritsch wird Vorsitzender des Prüfungsausschusses

Sämtliche Vorschläge von Aufsichtsrat und Vorstand mehrheitlich angenommen

Dividende von 0,82 Euro pro Aktie wird ausgeschüttet (2024: 0,70 Euro)

Vertrag von Valeria Gargiulo, Chief People and Sustainability Officer (CPSO), bis April 2030 verlängert

Frankfurt am Main, 27. Mai 2025 – Dr. Mohsen Sohi ist der neue Vorsitzende des Aufsichtsrats der KION GROUP AG. Der international erfahrene Manager tritt die Nachfolge von Hans Peter Ring an, der mit Ablauf der Hauptversammlung nach dem Ende seiner Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden ist.

Dr. Sohi, geboren 1959, ist derzeit CEO der Freudenberg SE und Sprecher der Geschäftsleitung der Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaft und verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Führung international ausgerichteter Unternehmen. Zuvor war Dr. Sohi President und CEO der Freudenberg-NOK General Partnership in Plymouth, Michigan (USA), und hatte verschiedene Führungspositionen bei der NCR Corporation und Honeywell inne.

Die Amtszeiten der Aufsichtsratsmitglieder Jiang Kui, Dr. Christina Reuter und Xu Ping endeten am 27. Mai 2025. Jiang Kui wurde für eine weitere Amtszeit gewählt. Darüber hinaus ist Dr. Nicolas Peter aus seinem Amt als Mitglied des Aufsichtsrats ausgeschieden. Die Bestellung von Dr. Sun Shaojun wurde durch die Abstimmung der Aktionäre bestätigt.

Die neuen Kandidaten Sherry A. Aaholm, zuvor Chief Digital Officer bei Cummins Inc. und Chief Information Officer bei FedEx Services, Zhang Xiaomei, stellvertretende Leiterin der Rechts- und Compliance-Abteilung bei Weichai Power, und Peter Kameritsch, CFO bei MTU Aero Engines AG, wurden gewählt, wobei Letzterer den Vorsitz des Prüfungsausschusses übernimmt.

„Die Wahlergebnisse stellen sicher, dass der Aufsichtsrat die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf dem Weg zur erfolgreichen Umsetzung seiner robusten Wachstumsstrategie in Zeiten geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheit weiterhin konstruktiv unterstützen kann“, sagte Hans Peter Ring.

KION agiert in der Mitte der globalen Lieferketten

In seiner Rede erklärte CEO Rob Smith, dass KION seine Strategie konsequent weiter umsetzt und die Innovationskraft steigert, die Produktentwicklung beschleunigt und neue Technologien wie KI für seine Kunden nutzt: „KION gestaltet den globalen Handel – weltweit, regional und lokal. Auch in Zeiten der Unsicherheit stehen wir im Zentrum der weltweiten Lieferketten. Wir sorgen dafür, dass Lieferketten ihr volles Potenzial entfalten können: schnell, effizient, intelligent, nachhaltig und widerstandsfähig.“ Smith blickte auf das Geschäftsjahr 2024 zurück, das die KION Group mit starken Resultaten abgeschlossen hat. Mit Blick auf die makroökonomische Volatilität und Handelskonflikte fügte er hinzu: „Unsere Segmente Industrial Trucks & Services und Supply Chain Solutions treiben unser Wachstum mit ihrer tiefen Kenntnis der regionalen und lokalen Märkte voran. Wir produzieren lokal für den lokalen Markt und lokal für den globalen Markt in jeder Region, nah bei unseren Kunden – und sind damit gut auf sich verändernde geopolitische Szenarien vorbereitet.“

Sämtliche Vorschläge von Aufsichtsrat und Vorstand mehrheitlich angenommen

Rund 120 Aktionäre repräsentierten mehr als 80 Prozent des Grundkapitals auf der Hauptversammlung. Die Mehrheit der Aktionäre stimmte allen Vorschlägen des Aufsichtsrats und des Vorstands zu, darunter auch der Dividendenausschüttung von 0,82 Euro je Aktie (Vorjahr: 0,70 Euro je Aktie), was einer Ausschüttungsquote von rund 30 Prozent entspricht.

Vertrag von CPSO Valeria Gargiulo verlängert

Der Aufsichtsrat von KION hat den Vertrag von Valeria Gargiulo, Chief People and Sustainability Officer, bis April 2030 verlängert. „Mit Valeria Gargiulos Vertragsverlängerung bekräftigt KION sein Engagement für seine Mitarbeiter und für eine nachhaltige Zukunft. Aufbauend auf KIONs HR- und Nachhaltigkeitsstrategie wird sie den eingeschlagenen Weg fortsetzen, um vertrauensvolle Beziehungen zu unseren Sozialpartnern zu stärken und das Nachhaltigkeitsprofil unseres Unternehmens zu schärfen. Unsere Nachhaltigkeitsverpflichtungen wird sie wertstiftend umsetzen“, sagte Hans Peter Ring, Vorsitzender des Aufsichtsrats.

Valeria Gargiulos Tätigkeiten bei KION umfassen die Bereiche Personal, Health und Safety sowie Nachhaltigkeit für den gesamten Konzern. Als CPSO konzentriert sie sich darauf, weltweit Talente zu gewinnen und intensiv zu fördern, interne Teams mit allen erforderlichen Kompetenzen auszustatten und eine integrative Kultur weiter voranzutreiben, die das Engagement der Mitarbeiter stärkt und ihr langfristiges Potenzial freisetzt.

Weitere Informationen zur Hauptversammlung und alle Abstimmungsergebnisse finden Sie hier:

https://www.kiongroup.com/de/Investor-Relations/Hauptversammlungen/

https://www.kiongroup.com/de/Investor-Relations/Finanznachrichten/

Das Unternehmen

Die KION Group ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten – inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Lösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren.

Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im Jahr 2023, in der Region EMEA der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2023 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz im Jahr 2023, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung.

Ende 2024 waren weltweit mehr als 1,9 Mio. Flurförderzeuge der KION Group bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 42.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von rund 11,5 Mrd. Euro.

Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank unter https://kion-mediacenter.canto.global/v/MediaCenter/ sowie auf den Webseiten unserer jeweiligen Marken.

(cs)

Weitere Informationen für Medienvertreter



Dr. Christopher Spies

Director Group Communications

Mobil +49 (0)151 14 06 52 27

christopher.spies@kiongroup.com

Weitere Informationen für Investoren



Raj Junginger

Senior Manager Investor Relations

Tel +49 (0)69 201 107 942

raj.junginger@kiongroup.com

Website: www.kiongroup.com/media

Follow us on: LinkedIn | Instagram | Facebook | WeChat | TikTok | YouTube

