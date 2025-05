IRW-News: ACCESS Newswire: GoodData präsentiert GoodData AI: Einbettung, Erweiterung und Skalierung von Analysedaten mit Hilfe von KI

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: GoodData präsentiert GoodData AI: Einbettung, Erweiterung und Skalierung von Analysedaten mit Hilfe von KI

KI-native Analyseplattform versteht Ihr Unternehmen - und Ihre Entwickler

SAN FRANCISCO, CA / ACCESS Newswire / 27. Mai 2025 / GoodData hat heute angekündigt, dass seine Analyseplattform der nächsten Generation, GoodData AI, nun allgemein verfügbar ist. Die Plattform setzt auf jeder Ebene der Datenverarbeitung, von der Erfassung der Rohdaten bis hin zur Bereitstellung kontrollierter Erkenntnisse, KI ein - und das ganz ohne Abstriche bei Zuverlässigkeit und Compliance.

Wodurch sich GoodData AI unterscheidet

GoodData AI ist für Unternehmen konzipiert, für die Vertrauen, Skalierbarkeit und Erweiterbarkeit unabdingbar sind. Die Architektur der Plattform basiert auf diesen Grundprinzipien:

- Kompatibilität durch Design: Eingebettetes und API-zentriertes White-Label-Tool - für Entwickler geschaffen, um mit jedem KI-Stack verbunden zu werden.

- Semantische Ebene und Ontologie: Die einzige KI-Analyse-Engine, die Ihre Geschäftslogik intuitiv versteht und sicherstellt, dass jede Antwort sowohl konsistent als auch metrisch perfekt ist.

- Unterstützung des Model Context Protocol (MCP): Ermöglicht systemübergreifenden Kontext in Echtzeit, welcher der KI Relevanz verleiht. Das neue MCP-Server-Beta-Programm von GoodData ist jetzt verfügbar!

- KI, der Sie vertrauen können: Keine Daten verlassen jemals Ihre Umgebung; jede Erkenntnis ist erklärbar, überprüfbar und standardmäßig privat.

- Analytik als Code: Verwandelt GenAI von einer undurchsichtigen Zauberkiste in ein geregeltes, testbares und wiederholbares Artefakt innerhalb des Analyse-Releasezyklus.

Roman Stanek, Gründer & CEO von GoodData, erklärt:

Die meisten generativen KI-Piloten scheitern, weil sie sich auf unverwaltete Daten verlassen. GoodData AI fügt einen offenen Analytics Lake, eine intelligente semantische Ebene und AI Anywhere zu einem einheitlichen Produkt zusammen. Unsere Kunden erhalten sofort zuverlässige Erkenntnisse - direkt in ihren Apps und Workflows -, ohne dafür eine neue Architektur zu benötigen.

Kernkompetenzen von GoodData AI

- AI Anywhere: Unterstützt natürlichsprachliche Interaktionen quer über verschiedene Schnittstellen - entweder innerhalb der GoodData-Benutzeroberfläche oder eingebettet in Ihre Anwendungen, mit kompletten White-Label-Optionen.

- Intelligent Semantic Layer: Die intelligente semantische Ebene verwendet Domänenontologien und semantische Modelle, um sicherzustellen, dass die KI die Sprache Ihres Unternehmens versteht und spricht.

- Natural Language Insights: Bietet konversationelle Dateninteraktionen und generiert präzise Antworten, Visualisierungen sowie verwertbare Vorschläge.

- KI-fähiger Analytics Lake: Sorgt für hochwertige, einheitliche Daten und ermöglicht/erleichtert skalierbare KI-Operationen.

- Entwickler-Tools and APIs: Bietet eine flexible, API-zentrierte Architektur für die Einbindung und Automatisierung in Unternehmensanwendungen.

Was Kunden & Partner über GoodData AI sagen

Die intelligente semantische Ebene in GoodData gibt uns Sicherheit. Wir wissen, dass die Daten hinter jeder KI-generierten Erkenntnis konsistent, zuverlässig und einsatzbereit sind.

Wagner Nascimento Filho, Development Manager, Analytics & IAM, TOTVS

Es ist uns eine große Freude, GoodData zum Partner zu haben - so ermöglichen wir unseren Kunden den direkten Zugriff auf die Leistungsfähigkeit von KI-gesteuerten White-Label-Analysen. Die natürlichsprachlichen Fähigkeiten von GoodData versetzen unsere Kunden in die Lage, mit ihren Daten konversationell zu interagieren. Damit wird es für unsere Kunden einfacher als je zuvor, Erkenntnisse zu generieren und Ergebnisse rasch zu visualisieren.

Manoj Kumar, CTO, Atheer

GoodData AI macht komplexe Daten leicht verständlich, ohne dass dafür ein vertieftes Fachwissen erforderlich ist - für uns von Salted CX die perfekte Ergänzung zu unserer Mission. Mit den kontextbezogenen Metadaten von GoodData AI und unserer eigenen Content-Analyse sind wir von Salted CX in der Lage, unseren Kunden tiefergehende Analysen anzubieten und einen besseren Austausch mit ihren Agenten und Bots zu ermöglichen.

Simon Vostry, Gründungsmitglied & CEO, Salted CX

Verfügbarkeit & Preisgestaltung

GoodData AI ist heute auf AWS, Azure, GCP und Kubernetes in der privaten Cloud verfügbar. Die Preisgestaltung beginnt mit einer Community-Stufe (drei Benutzer, eine Modellroute) und reicht bis hin zu Enterprise- und OEM-Plänen, die Lake-Compute-Credits und LLM-Token-Pakete bündeln.

Ausblick

GoodData AI markiert den Beginn einer neuen Ära der Geschäftsanalytik (BI), in der die KI nicht nur als zusätzlicher Assistent fungiert, sondern eine zentrale, intelligente Ebene innerhalb des Analyse-Stacks einnimmt. Mit zunehmender Weiterentwicklung der Plattform kann man eine tiefere Orchestrierung und Integration sowie intuitivere Benutzererfahrungen erwarten, die in großem Umfang, sicher und in perfekter Abstimmung auf die Anforderungen des jeweiligen Unternehmens bereitgestellt werden.

Die KI wird sich immer weiter ausdehnen, jede Ebene der GoodData-Plattform erfassen und für intelligente Daten sorgen, wo immer diese auch benötigt werden.

Über GoodData

GoodData ist die KI-native Analyseplattform, die auf Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Vertrauen ausgelegt ist und Unternehmen zu Erkenntnissen in Echtzeit verhilft - eingebettet, gebrandet und überall dort, wo Ihre Nutzer sie benötigen.

GoodData wurde im Jahr 2007 gegründet und ist mit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten und Europa vertreten. Das Unternehmen betreut über 140.000 der weltweit führenden Unternehmen und 3,2 Millionen Nutzer und unterstützt diese maßgeblich bei der Neuausrichtung und Wertoptimierung ihrer Daten.

