Trump-Medienfirma will Bitcoin im Milliardenwert kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Trump-Medienfirma TMTG will sich 2,5 Milliarden Dollar bei Investoren besorgen, um sie in die Digitalwährung Bitcoin zu investieren. Dabei sollen 1,5 Milliarden US-Dollar aus Aktienverkäufen kommen und eine Milliarde aus der Ausgabe von Wandelanleihen, wie die Trump Media and Technology Group ankündigte.

TMTG ist vor allem als Betreiber der Online-Plattform Truth Social bekannt. US-Präsident Donald Trump ist seit der Gründung Mehrheitsbesitzer und übertrug nach der Wahl ins Weiße Haus seinen Anteil unter die treuhänderische Kontrolle von Sohn Donald Trump Jr.

Der Bitcoin ist die älteste und bekannteste Digitalwährung. Aktuell notiert der Kurs mit mehr als 109.000 Dollar in Nähe des jüngsten Rekordwerts von mehr als 110.000 Dollar.

Die US-Regierung fuhr jahrelang einen restriktiven Kurs gegenüber Digitalwährungen und warnte vor Schäden für Anleger und einer Destabilisierung des Finanzsystems. Trump steht ihnen jedoch aufgeschlossener gegenüber und versprach entsprechende Regeländerungen. Er selbst brachte in einem kontroversen Schritt eine Art digitale Gedenkmünze heraus, deren Verkäufe seiner Familie Geld einbringen. Vergangene Woche veranstaltete der Präsident ein Abendessen für Investoren, die die meisten dieser "$Trump"-Coins gekauft hatten./so/DP/jha