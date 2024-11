Donald Trump wird ins Weiße Haus zurückkehren - und bewegt damit auch die Börse. Allen voran seine börsennotierte Trump Media & Technology (TMTG) rückt in den Fokus. Wir erklären, was es mit der Trump-Aktie auf sich hat.

Seit März diesen Jahres kannst du an der Börse in einen - ehemaligen wie künftigen - US-Präsidenten investieren. Denn damals fusionierte das Unternehmen hinter Trumps Twitter-Klon "Truth Social" mit der leeren Börsenhülle "Digital World Acquisition" und feierte so durch die Hintertür sein Debüt auf dem Parkett.