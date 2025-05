DAX® - Neues Allzeithoch!

Am vergangenen Freitag hat der DAX® die alten Ausbruchsmarken bei 23.476 Punkten erfolgreich zurückgetestet und dann sehr schnell die Marke von 24.000 Punkten zurückerobert. In diesem Umfeld hat unser Signalgeber auf der Oberseite in Form der jüngsten beiden Verlaufshochs bei 24.149/24.152 Punkten seine Wirkung gestern nicht verfehlt. Lohn der Mühen ist ein Vorstoß in „uncharted territory“. Das neue Allzeithoch bei 24.301 Punkten ist das 26. seiner Art in 2025 und sorgt für eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt. Die 138,2%-Fibonacci-Projektion (24.487 Punkte) definiert nun eines der wenigen verbliebenen Widerstände, der noch dazu sehr gut mit dem oberen Bollinger Band (akt. bei 24.499 Punkten) harmoniert. Das kurzfristige Ausbruchslevel bei 24.150 Punkten fungiert zukünftig dagegen als ein erster Rückzugsbereich. Von strategischer Bedeutung sind allerdings vor allem die ehemaligen Rekordstände vom März bei 23.476 Punkten, denn ein Rebreak dieses Niveaus würde auch die zuletzt immer wieder diskutierten „V-Formationen“ mit einem dicken Fragezeichen versehen.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

