Die Rambo-Zambo-Mambo-Börse: 7 Tipps, wie Du jetzt einen kühlen Kopf behältst | Invest 2025

► Darum geht's im Video:

Was tun, wenn politische Schlagzeilen, Marktverwerfungen und Meme-Aktien die Börse beherrschen? Christian W. Röhl (Chief Economist Scalable Capital) liefert in seinem Vortrag sieben klare Tipps, wie Anleger in volatilen Zeiten einen kühlen Kopf bewahren. Du erfährst, warum politische Börsen oft überschätzt werden, was hinter dem „Mambo-Faktor“ steckt, wie du dein Portfolio krisensicher machst – und warum Humankapital, Diversifikation und Digital Detox heute wichtiger sind denn je.



Timestamps:

00:00 ► Einstieg und Blick auf die Märkte

03:12 ► Politische Einflussfaktoren und Börsenlogik

06:05 ► Was der Mambo-Faktor über Märkte verrät

09:01 ► Nachrichtenflut, Emotionen und Rauschen

12:12 ► Historische Verwerfungen und ihre Lehren

19:01 ► Narrative erkennen und richtig einordnen

23:57 ► Wie Unternehmen und Märkte sich anpassen

26:50 ► Investmentstrategien zwischen Wandel und Kontinuität

31:04 ► Warum Unsicherheit zum Markt dazugehört

34:06 ► Szenarien statt Prognosen: So denkst du voraus

40:01 ► Deine persönliche Anlagestrategie im Fokus

46:11 ► Humankapital: Der unterschätzte Renditefaktor



MSCI World ETF: WKN: A0RPWH, ISIN: IE00B4L5Y983

S&P 500 ETF: WKN: A0YEDG, ISIN: IE00B5BMR087

Nasdaq-100 ETF: WKN: 801498, ISIN: IE0032077012