GNW-News: ila Bank geht Partnerschaft mit Mastercard ein, um innovative Lösungen einzuführen und neue Märkte zu erschließen

MANAMA, Bahrain, May 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die ila Bank, die von der Bank

ABC betrieben wird, ist eine Partnerschaft mit Mastercard eingegangen, um das Angebot der Bank im Bereich Konsumgüter zu erweitern und neue Produkte für vermögende Kunden, Reiseprodukte und Treueangebote auf den Markt zu bringen. Die ila Bank wird das Know-how von Mastercard nutzen, um ein Treueprogramm einzuführen, das den Lebensstil der Karteninhaber unterstützt und ihnen in einer Vielzahl von Bereichen, darunter Gastronomie, Luxus-Shopping, Reisen und unvergessliche Erlebnisse, einen Mehrwert bietet. Die neue Produktlinie wird außerdem verbesserte Lösungen zur Betrugsbekämpfung und zum Datenschutz nutzen, um jede Transaktion zu sichern. Mohamed Almaraj, CEO der ila Bank, erklärte: ?Bei ila steht der Kunde stets im Mittelpunkt. Wir sind stolz darauf, dass wir unser Engagement für kundenorientierte Lösungen und Erfahrungen in einer zunehmend bargeldlosen Wirtschaft aufrechterhalten haben. Dieser strategische Vertrag unterstreicht das Versprechen von ila, ?Bankgeschäfte ganz nach Ihren Wünschen" anzubieten. Die Erneuerung unserer Zusammenarbeit mit Mastercard wird unsere Position als Vorreiter im Bereich digitaler Zahlungen in der Region stärken, indem wir ein nahtloses, sicheres und zukunftsorientiertes Produktportfolio mit unvergleichlichen Premium-Vorteilen anbieten." Adam Jones, Division President für Westarabien bei Mastercard, erklärte: ?Im Einklang mit unserem gemeinsamen Engagement für die Förderung von Innovationen im gesamten digitalen Ökosystem konzentriert sich unsere langjährige Beziehung zur ila Bank auf die Bereitstellung kundenorientierter Lösungen, die ein sicheres und vorteilhaftes Bankerlebnis gewährleisten. Wir werden unseren Partnern weiterhin ein verbessertes Produktangebot zur Verfügung stellen und die regionale Expansion unterstützen." Mastercard ist seit Beginn ein vertrauenswürdiger Partner der ila Bank und unterstützt die Strategie der Bank. Gemeinsam haben sie mehrere innovative Angebote auf den Markt gebracht, darunter das Mehrwährungs-Debitprogramm, das Treueprogramm Pay with Rewards (https://ilabank.com/news/ila-Bank-launches-ila- Rewards--a-customizable-credit-card-rewards-program-with-strategic-alliances-wit h-Gulf-Air-and-Turkish-Airlines#:~:text=Manama%2C%20Bahrain%3A%20ila%20Bank%2C,t hrough%20the%20ila%20Bank%20application) und die Mastercard-Airline-Co-Branding- Karte (https://www.tradearabia.com/touch/article/BANK/428953) mit Gulf Air in Bahrain. Seit ihrer Gründung im Jahr 2019 hat sich die ila Bank dazu verpflichtet, mit maßgeschneiderten Banklösungen auf die dynamischen Bedürfnisse und Lebensstile ihrer Kunden einzugehen. Die digitale, ausschließlich mobile Bank, die sowohl national als auch regional sehr gut angenommen wird, bietet derzeit eine Reihe von Kartenprodukten an, darunter Debit-, Kredit- und Prepaid-Karten, die unvergleichliche Bonusvorteile und ein personalisiertes Treueprämienprogramm bieten. Zu den weiteren innovativen Produkten, die über die preisgekrönte ila-App zugänglich sind, gehören intelligente digitale Spar-Tools wie Hassala und Jamiya sowie Al Kanz, das Gewinnkonto von ila, mit dem glückliche Kunden das ganze Jahr über beträchtliche Geldpreise gewinnen können. Über Mastercard Mastercard unterstützt die Wirtschaft und stärkt Menschen in über 200 Ländern und Regionen weltweit. Gemeinsam mit unseren Kunden gestalten wir eine nachhaltige Wirtschaft, in der jeder erfolgreich sein kann. Wir unterstützen eine Vielzahl digitaler Zahlungsoptionen, um Transaktionen sicher, einfach, intelligent und zugänglich zu gestalten. Unsere Technologie und Innovation, Partnerschaften und Netzwerke bilden eine einzigartige Kombination aus Produkten und Dienstleistungen, die Menschen, Unternehmen und Behörden dabei unterstützen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen. www.mastercard.com (http://www.mastercard.com/) Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a838d1fe-d20b- 4879-8e41-152c9e78b0a4 °