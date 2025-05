USA erlassen weitere Hürde für Visa

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Die USA erlassen weitere Hürden bei der Erteilung von Visa.

Die neuen Bestimmungen richten sich gegen Personen aus dem Ausland, die Beiträge von US-Bürgern in den Sozialen Medien "zensieren", wie US-Außenminister Marco Rubio am Mittwoch in Washington erklärte. "Es ist inakzeptabel, dass ausländische Beamte Haftbefehle gegen US-Bürger oder in den USA ansässige Personen für Beiträge in sozialen Medien auf amerikanischen Plattformen ausstellen oder damit drohen, während sie sich physisch auf US-Boden befinden." Es sei "ebenso inakzeptabel", dass ausländische Beamte von US-Technologieplattformen verlangen, inhaltlich Beiträge zu moderieren, erklärte Rubio in einer Stellungnahme.

