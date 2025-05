Bitcoin All-Time-High: Warum bleibt der Hype aus? @Bitcoin2Go

► So kannst Du bei uns Kryptowährungen handeln:

📲 Einfach, smart und zuverlässig mit BISON: https://bit.ly/38HtlaK

🏛️ Zertifikate & ETNs auf Bitcoin & Co finden: https://bit.ly/32dMIHp



Im BISON Monatsrückblick analysieren Mirco Recksiek von Bitcoin2Go und Richard "Richy" Dittrich von der Boerse Stuttgart Group die wichtigsten Krypto-Ereignisse des Monats.



Welche Gründe gibt es für die verhaltene Marktstimmung trotz starker Kursentwicklungen? Zudem werfen die beiden einen Blick auf aktuelle geopolitische Einflüsse wie die US-Zölle und Japans wachsende Staatsverschuldung sowie deren Auswirkungen auf den Kryptomarkt. Ethereum erholt sich, und AI- sowie Meme-Coins feiern ein Comeback. Weitere spannende Einblicke gibt es zu den aktuellen DeFi-Risiken und dem SUI-Ökosystem. Klicke jetzt ins Video und bleib auf dem Laufenden!



Timestamps:

00:00 ► Einführung und Rückblick auf den Markt

02:48 ► Trumps Einfluss auf die Märkte

05:53 ► Stablecoins und ihre Rolle im Markt

09:09 ► Japan und die globale Geldpolitik

12:03 ► Bitcoin: Risiko-Asset oder digitales Gold?

15:54 ► Marktanalysen und persönliche Investmentstrategien

18:05 ► Bitcoin und Ethereum: Zukungstperspektiven

22:34 ► Meme-Coins und Marktpsychologie

26:49 ► Risiken im DeFi-Sektor und Marktverhalten





► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/



🕐 Das Video wurde am 30.05.2025 um 16:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.