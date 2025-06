Dax-Rückblick:

Der Dax gab nach den negativen Schlagzeilen im Handelsstreit zwischen China und den USA am Morgen zwischenzeitlich deutlich nach und fiel unter die Marke von 23.800 Punkten zurück bevor eine Kursstabilisierung einsetzte und das Gros der Verluste wieder egalisiert werden konnte. Die Verkäufer bekamen somit auch am heutigen Vormittag nicht wirklich einen Fuß in die Tür.

Dax-Ausblick:

Nach dem neuen Allzeithoch in der Vorwoche knapp unterhalb der 24.400er Marke befindet sich der Index aktuell in einer Konsolidierungsphase. So lange sich diese Konsolidierung in den kommenden Handelstagen oberhalb von 23.500 Punkten abspielt, bleibt das übergeordnete Chartbild im deutschen Leitindex tendenziell weiter bullisch zu interpretieren.

Lediglich ein nachhaltiger Rücksetzer unter die Marke von 23.500 Punkten verleiht den Verkäufern wieder nachhaltigen Rückenwind, oberhalb dieser Marke ist in den kommenden Tagen zunächst eine ausgedehntere Konsolidierung zu präferieren. Eine direkte neue Attacke auf das Allzeithoch aus der Vorwoche ist zunächst unwahrscheinlich.