EQS-News: Janus Henderson stellt neuen aktiven Fixed-Income-ETF für Europa vor

London – Janus Henderson Investors gibt die Auflegung des Janus Henderson Tabula Euro Short Duration Income UCITS ETF (JHES) bekannt.

Der Fonds strebt eine höhere Rendite und Kapitalerhalt über verschiedene Marktzyklen hinweg an, indem er in ein aktiv verwaltetes Portfolio von Schuldverschreibungen mit überwiegend kurzer Laufzeit und Investment Grade investiert. Investments können in verschiedenen Sektoren erfolgen, darunter Einlagenzertifikate, Schatzbriefe, Staatsanleihen und staatsnahe Anleihen, Geldmarktpapiere, Unternehmensanleihen und ABS/MBS, wobei der Schwerpunkt auf Industrieländern liegt.

JHES wird von den erfahrenen Investoren Daniel Siluk, Head of Global Short Duration & Liquidity, Addison Maier, Portfolio Manager im Global Short Duration & Liquidity Team, und Tim Winstone, Head of Investment Grade Credit, verwaltet. Zusammen verwalten sie 7,1[1] Milliarden US-Dollar in globalen Short-Duration-Strategien.

Ignacio De La Maza, Head of EMEA & LatAm Client Group bei Janus Henderson Investors, sagt: „Fixed Income mit kurzer Duration ist für Anleger attraktiv: Es bietet ein höheres Ertragspotenzial und kann bei sinkenden Geldmarktzinsen höhere Renditen sichern, ermöglicht eine Kapitalwertsteigerung durch moderate Nutzung der Duration und weist eine geringere Volatilität und Zinssensitivität auf als herkömmliches Fixed Income.“

Durch effektives Volatilitätsmanagement, eine dynamische Investmentstrategie und einen globalen Ansatz bei der Wertpapierauswahl strebt das Team den Aufbau eines optimal liquiden Portfolios an, das über alle Marktzyklen hinweg Erträge generiert.

Daniel Siluk, Head of Global Short Duration & Liquidity bei Janus Henderson Investors, ergänzt: „Kapitalerhalt und Ertragsgenerierung sind die treibende Kraft hinter allem, was wir tun. Wir sind davon überzeugt, dass eine Diversifizierung durch Anleihen mit kurzer Laufzeit und ein globales Angebot an Anlagemöglichkeiten zu besseren Ergebnissen für unsere Kunden führt. Unser flexibler Durationsansatz, unsere Fähigkeit, weltweit die besten Gelegenheiten zu finden, und unser robuster Rahmen für die Portfoliokonstruktion sind darauf ausgelegt, unseren Kunden eine konstante Performance und eine effektive Rendite zu bieten.“

Dies ist die jüngste Ergänzung des aktiven ETF-Angebots von Janus Henderson und der vierte aktive Fixed-Income-ETF des Unternehmens für Anleger außerhalb der USA nach Auflegung des EUR AAA CLO ETF im Januar, des USD AAA CLO ETF im März und des Mortgage-Backed Securities ETF im Mai.

Der Fonds wird zunächst auf Xetra unter dem Tickersymbol JHES notieren und in allen wichtigen europäischen Märkten erhältlich sein.

JANUS HENDERSON TABULA EURO SHORT DURATION INCOME UCITS ETF Vermögensverwalter: Janus Henderson Investors UK Limited Emittent: Tabula ICAV Börse: Xetra OCF: 0.25% Angaben zur Anteilsklasse: Accumulating Basiswährung: EUR Ticker: JHES ISIN: IE000CCQKON9

Presse-Anfragen

Heidi Rauen +49 69 33 99 78 13 – hrauen@dolphinvest.eu

Silke Tschorn +49 69 33 99 78 17 – stschorn@dolphinvest.eu

Über Janus Henderson

Die Janus Henderson Group ist ein weltweit führender aktiver Vermögensverwalter, der seine Kunden dabei unterstützt, durch differenzierte Einblicke, disziplinierte Investmententscheidungen und erstklassigen Service hervorragende finanzielle Ergebnisse zu erzielen.

Janus Henderson verwaltet per 31. März 2025 ein Anlagevermögen von etwa 373 Milliarden US-Dollar (ca. 346 Milliarden Euro) und hat über 2.000 Mitarbeiter sowie Büros in 25 Städten weltweit. Das Unternehmen hilft Millionen von Menschen weltweit, gemeinsam in eine bessere Zukunft zu investieren. Das Unternehmen mit Sitz in London ist an der New York Stock Exchange (NYSE) notiert.

Diese Pressemitteilung ist ausschließlich für Medienvertreter bestimmt und sollte nicht von Privatanlegern, Finanzberatern oder institutionellen Investoren verwendet werden. Wir können Telefonanrufe zur wechselseitigen Absicherung, zur Verbesserung des Kundenservice und zwecks regulatorisch erforderlicher Aufzeichnungen speichern. Alle Meinungen und Einschätzungen in diesen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Waystone Investment Management (IE) Limited ist die europäische Vertriebsstelle für Anlagen und ist in Irland als Wertpapierfirma gemäß der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente zugelassen. Waystone Investment Management (IE) Limited wird von der irischen Zentralbank reguliert und agiert als Vertriebsstelle in der Europäischen Union unter der Referenznummer C1011. Waystone Investment Management (IE) Limited bietet keine unabhängige Anlageberatung an. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an IR@tabulagroup.com.

Nicht zur Weitergabe bestimmt. Dies ist eine Marketingmitteilung. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung und nicht um ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für eine Anlage. Dieses Dokument ist nur für professionelle Kunden (gemäß der Definition der FCA oder der MiFID-Bestimmungen) und qualifizierte Anleger bestimmt und darf von anderen Personen nicht als zuverlässig angesehen werden. Es ist nicht für Personen bestimmt, die in den Vereinigten Staaten, Kanada oder einer Provinz oder einem Territorium davon ansässig sind. Sie sollten sich selbst vergewissern, dass die Gesetze aller Länder, die für die Zeichnung, den Kauf, den Besitz, den Umtausch, die Rücknahme oder die Veräußerung einer Anlage relevant sein könnten, in vollem Umfang beachtet werden. Janus Henderson Investors hat die Eignung einer Anlage im Hinblick auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Ihre Risikotoleranz nicht geprüft.

Tabula ICAV ist ein irischer Dachfonds für die kollektive Vermögensverwaltung, der in Irland gegründet wurde und von der irischen Zentralbank zugelassen ist und reguliert wird. Die in diesem Dokument genannten börsengehandelten Fonds (jeweils ein „Fonds“) sind offene Investment-Teilfonds der Tabula ICAV, die über ein variables Kapital verfügt, eine getrennte Haftung zwischen ihren Fonds hat und nach irischem Recht organisiert ist. Der Fonds ist ein ausländischer Organismus für gemeinsame Anlagen, der in Spanien bei der CNMV unter der Nummer 1859 registriert ist.

Keiner der Anbieter der hier präsentierten Informationen, einschließlich der Index- und Ratinginformationen, haftet für Schäden oder Verluste, die sich aus der Nutzung seiner Informationen ergeben, oder für Verluste im Zusammenhang mit der Genauigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Informationen gegeben und es wird keine Haftung für Fehler oder Auslassungen übernommen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, insbesondere in Bezug auf die Portfoliokonstruktion und die Parameter, können ohne weitere Ankündigung geändert werden und sollten nicht als Grundlage für Anlageentscheidungen dienen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Erträge zu und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht als einziger Faktor berücksichtigt werden. Der Preis der Anlagen kann steigen oder fallen, und der Anleger erhält möglicherweise den investierten Betrag nicht zurück. Ihr Einkommen ist nicht festgelegt und kann schwanken. Der Wert von Anlagen, die ein Engagement in Fremdwährungen beinhalten, kann durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung sowie die Steuererleichterungen ändern können. In Bezug auf die genannten Produkte dient dieses Dokument nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf der darin beschriebenen Wertpapiere dar.

Die Fonds haben einen Schweizer Vertreter ernannt: Waystone Services (Switzerland) SA, Av. Villamont 17, 1005 Lausanne, Schweiz, Tel: +41 21 311 17 77, E-Mail: switzerland@waystone.com. Die Schweizer Zahlstelle des Fonds ist die Banque Cantonale de Genève. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Schweizer Vertreter in Lausanne angefordert werden. Erfüllungsort und Gerichtsstand für die in der Schweiz oder von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist der Sitz des schweizerischen Vertreters. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme auf www.swissfunddata.ch veröffentlicht.

Herausgegeben von Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors ist der Name, unter dem Anlageprodukte und -dienstleistungen von Janus Henderson Investors International Limited (Reg.-Nr. 3594615), Janus Henderson Investors UK Limited (Reg.-Nr. 906355), Janus Henderson Fund Management UK Limited (Reg.-Nr. 2678531) (jeweils eingetragen in England und Wales unter 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE und reguliert durch die Financial Conduct Authority), Tabula Fund Management UK Limited (Reg.-Nr. 2678531) angeboten werden. 2678531), (jeweils eingetragen in England und Wales unter 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE und beaufsichtigt durch die Financial Conduct Authority), Tabula Investment Management Limited (reg. no. 11286661 unter 10 Norwich Street, London, United Kingdom, EC4A 1BD und beaufsichtigt durch die Financial Conduct Authority) und Janus Henderson Investors Europe S.A. (reg no. B22848, 78, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxemburg, Luxemburg, und beaufsichtigt von der Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Janus Henderson ist eine Marke der Janus Henderson Group plc oder einer ihrer Tochtergesellschaften. © Janus Henderson Group plc.

© 2025 Tabula Investment Management Limited®.

Janus Henderson ist eine Marke der Janus Henderson Group plc oder einer ihrer Tochtergesellschaften. © Janus Henderson Group plc.

[1] Stand: 31. März 2025