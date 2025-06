Gerresheimer senkt wegen gedämpfter Nachfrage Jahresziele

Der Pharma- und Kosmetik-Verpackungshersteller Gerresheimer blickt wegen einer anhaltenden gedämpften Nachfrage im Kosmetikmarkt pessimistischer auf das laufende Geschäftsjahr 2025 und kürzt die Dividende. Hinzu kommt ein Nachfragerückgang im Bereich für oral einzunehmende flüssige Medikamente. Das organische Umsatzwachstum im zweiten Quartal werde im Jahresvergleich voraussichtlich im niedrigen einstelligen Prozentbereich liegen, teilte das Unternehmen am Montag überraschend mit.

Die bereinigte operative Marge (Ebitda-Marge) dürfte um die 19 Prozent betragen. Damit liege das Wachstum im ersten Halbjahr insgesamt niedriger als erwartet. Selbst bei einem deutlich stärkeren zweiten Halbjahr sei die ursprüngliche Prognose für 2025 somit nicht erreichbar. An der Börse kamen die Nachrichten nicht gut an. Die Aktie verlor mehr als zehn Prozent.

Für das Gesamtjahr erwartet der Gerresheimer-Vorstand nun ein organisches Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr von ein bis zwei Prozent und eine bereinigte operative Marge (Ebitda-Marge) von 20 Prozent. Zudem soll der bereinigte Gewinn je Aktie im Jahresvergleich im niedrigen zweistelligen Prozentbereich zurückgehen. Zuvor hatte das Management bei den Erlösen aus eigener Kraft mit einem Plus von 3 bis 5 Prozent, einer bereinigten operativen Marge von 22 Prozent und beim bereinigten Gewinn je Aktie mit einem Plus im hohen einstelligen Prozentbereich gerechnet.

Die Dividende für das vergangene Geschäftsjahr (Ende November) will Gerresheimer auf das gesetzliche Minimum senken, sie soll daher bei vier Cent je Aktie liegen statt 1,25 Euro ein Jahr zuvor. Gerresheimer will den vollständigen Bericht zum zweiten Quartal sowie ein Update zur mittelfristigen Prognose wie geplant am 10. Juli vorlegen.