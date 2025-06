IRW-News: Miata Metals Corp. : Miata Metals unterzeichnet Option zur Erhöhung des Anteils am Nassau-Goldprojekt in Suriname auf 100%

IRW-PRESS: Miata Metals Corp. : Miata Metals unterzeichnet Option zur Erhöhung des Anteils am Nassau-Goldprojekt in Suriname auf 100%

Vancouver, BC (2. Juni 2025) - Miata Metals Corp. (CSE: MMET) (FSE: 8NQ) (OTCQB:MMETF) - https://www.commodity-tv.com/play/miata-metals-company-insight-from-the-ceo-and-drill-program-at-sela-creek-starting-soon/ - ("Miata" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass man mit dem eingetragenen Eigentümer (dem "Optionsgeber") des Goldprojekts Nassau in Suriname ("Nassau") ein Optionsabkommen (das "Nassau-Abkommen") abgeschlossen hat, das die Möglichkeit bietet, die 70%ige Beteiligung, die das Unternehmen derzeit hält, auf 100% zu erhöhen.

"Mit dieser Transaktion verfügt Miata nun über das Potenzial, sowohl Sela Creek als auch Nassau zu 100 % zu besitzen, wodurch wir die volle strategische Kontrolle über unser Goldportfolio in Suriname haben", sagte Dr. Jacob Verbaas, CEO von Miata. "Wir treiben unser Vorzeige-Goldprojekt Sela Creek weiter systematisch voran, wo unser technisches Team ein großflächiges orogenes System auf 215 km² durch Bohrungen erprobt. Wir freuen uns, dieses Abkommen bei Nassau abzuschließen, da es unsere langfristige Position in den produktiven Grünsteingürteln von Suriname stärkt. Nassau liegt in einer Linie mit den produzierenden Minen Rosebel und Merian*, ist über eine Straße erreichbar und liegt in der Nähe einer wichtigen Infrastruktur. Wie Sela Creek glauben wir, dass auch das Projekt Nassau nun die richtige Grundlage hat, um einen dauerhaften Wert für unsere Aktionäre in Surinames vielversprechendem Goldgürtel aufzubauen."

Höhepunkte

- Die Konsolidierung des Grundstücks Nassau stellt eine einzigartige Gelegenheit dar, den Aktionären von Miata ein größeres Engagement bei der Goldexploration und -entdeckung zu bieten, während das Unternehmen die Bohrungen auf seinem Vorzeige-Goldprojekt Sela Creek weiter vorantreibt.

- Miata erwarb im Oktober 2024 eine wirtschaftliche Beteiligung von 70 % an Nassau, und das Nassau-Abkommen ermöglicht es dem Unternehmen, die zusätzlichen 30 % zu erwerben.

- Das gesamte Projekt beherbergt mehrere identifizierte Goldzonen, von denen jede mehrere Goldvorkommen umfasst.

- Nassau liegt 20 Kilometer südlich der Goldmine Merian der Newmont Corporation1und 60 Kilometer östlich der von Zijin Mining betriebenen Goldmine Rosebel1.

- Obwohl auf Nassau seit über 100 Jahren in kleinem Maßstab Alluvial- und Saprolitbergbau betrieben wird2, ist das Gebiet noch nicht ausreichend erforscht und wurde bisher nur in geringem Umfang erkundet.

- Da der Weg zu einer 100-prozentigen Beteiligung nun geebnet ist, stellt Miata weiterhin historische Informationen zusammen, die ein effizientes First-Pass-Oberflächenprogramm, einschließlich Kartierung und Probenahme, ermöglichen werden.

- Das Hauptaugenmerk des Unternehmens liegt nach wie vor auf Sela Creek, wo das erste 10.000 m lange Bohrprogramm durchgeführt wird, das zu etwa 15 % abgeschlossen ist; die Ergebnisse der Bohrlöcher 10 bis 14 stehen derzeit noch aus.

Nassau Gold Projekt

Das Nassau-Projekt befindet sich in einem goldhaltigen Grünsteingürtel im Nordosten von Surinam, einem Teil des Guayana-Schildes. Das Grundstück befindet sich auf einem Plateau, das von ausgedehnten Goldseifenlagerstätten umgeben ist, die das Plateau entwässern, und enthält zahlreiche Goldvorkommen in Quarzadern auf dem gesamten Grundstück. Frühere Betreiber haben drei hochrangige Explorationsziele definiert.

Nassau weist dieselbe Stratigraphie und dieselben Strukturen auf wie die Goldminen Rosebel und Merian1und umfasst drei große Gebiete mit alluvialen und saprolitischen Goldmineralisierungen, die ein zentrales Plateau umgeben, auf dem seit mindestens einem Jahrhundert Gold abgebaut wird. Kleinschürfer bewegen sich gelegentlich hangaufwärts von ihren Abbaugebieten, wo sie mineralisiertes Grundgestein und Quarzadern freilegen2.

Die Goldzone Witlage stand bereits im Fokus früherer Betreiber und wurde von einem früheren Betreiber mit viel versprechenden Ergebnissen bebohrt. Die Bohrungen bei Witlage umfassten insbesondere3:

- NP-21-15, das 1,5 m mit 383,2 g/t Au, 1 m mit 8,43 g/t Au und 1 m mit 3,15 g/t Au3ergab

- NP-21-16, ein zweites Loch durch dieselbe Scherzone, das 1,0 m mit 99,5 g/t Au und 1 m mit 2,08 g/t Au ergab(3)

Es gibt mehrere andere Explorationsziele, wie etwa das Ziel Marinara, das Bohrproben mit 1,34 g/t Au über 8 m ergab.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79811/02062025_DE_MiataMetals.001.png

Abbildung 1. Lage von Nassau und Sela Creek1.

Bedingungen des Nassauer Abkommens

Diese Vereinbarung wurde am 15. April 2025 unterzeichnet. Als Gegenleistung für die Erhöhung der Beteiligung an Nassau auf 100 % ist Miata verpflichtet, über einen Zeitraum von drei Jahren Barzahlungen in Höhe von insgesamt 1.350.000 US$ zu leisten und Arbeitsverpflichtungen in Höhe von 1.000.000 US$ im ersten Zweijahreszeitraum und 1.000.000 US$ im darauf folgenden Jahr zu erfüllen. Der Zahlungsplan sieht wie folgt aus, vorbehaltlich bestimmter aufschiebender Bedingungen, die diese Zahlungen reduzieren oder aufschieben können:

- 25.000 US-Dollar Ersteinlage und 75.000 US-Dollar in bar bei Vertragsunterzeichnung

- 200.000 US-Dollar Barzahlung am 1-Jahrestag nach Unterzeichnung

- 400.000 US-Dollar Barzahlung zum 2- Jahrestag nach Unterzeichnung

- 650.000 US-Dollar Barzahlung zum 3- Jahrestag nach Unterzeichnung

Gleichzeitig mit dem Abschluss der Option gewährt Miata dem Optionsgeber eine 2,0-prozentige Nettoschmelzlizenzgebühr ("NSR") aus dem Verkauf des bei Nassau abgebauten Goldes. Miata behält ein Rückkaufsrecht, um (i) ein halbes Prozent (0,5 %) der NSR gegen eine Barzahlung von 1.000.000 US$ und (ii) ein weiteres halbes Prozent (0,5 %) der NSR gegen eine Barzahlung von 3.000.000 US$ zu erwerben. Eine aktuelle NSR von 0,5 % wurde einem früheren Betreiber gewährt. Miata wird der Betreiber von Nassau sein, der für die Durchführung von Explorationen verantwortlich ist.

QP-Erklärung

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Dr. Jacob Verbaas, P.Geo., einem Director des Unternehmens und qualifizierten Sachverständigen gemäß den Definitionen des National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects - geprüft und genehmigt.

1Die erwähnten Minen und Lagerstätten dienen nur als Referenz und sind kein Hinweis darauf, dass eine ähnliche Mineralisierung im Projekt Nassau vorkommt. Dez. 2023 - Merian Mine hatte Reserven von 3,9 Mio. Unzen mit 1,16 g/t Gold (nachgewiesen und wahrscheinlich) - 'Newmont Resources and Reserves 2023' 2. Dez. 2022 Rosebell hatte Reserven von 3,5 Mio. Unzen Gold mit 1,1 g/t (nachgewiesen und wahrscheinlich)

Wahrscheinlich) - IAMGOLD zurechenbare Reserven, Februar 2023.

2Miata Metals erzielt keine Einnahmen aus dem Kleinbergbau.

3Wahre Breite unbekannt. Diese Ergebnisse sind historischer Natur und wurden vom Unternehmen nicht überprüft.

Über Miata Metals Corp.

Miata Metals Corp. (CSE: MMET) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der Canadian Securities Exchange sowie an den Börsen OTCQB (OTCQB:MMETF) und Frankfurt (FSE:8NQ) notiert ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken. Das Unternehmen hält eine 70%-Beteiligung am~ 215km2Sela Creek Goldprojekt in Suriname mit einer Option auf den Erwerb einer 100%-Beteiligung an dem Projekt sowie eine 70%-Beteiligung am Nassau Goldprojekt in Suriname mit einer Option auf den Erwerb von 100%. Beide Anlagen befinden sich im Grünsteingürtel von Suriname.

Im Namen des Verwaltungsrats

Dr. Jacob (Jaap) Verbaas, P.Geo | CEO und Direktor

info@miatametals.com

+1 778 488 9754

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält sowohl bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen als auch historische Informationen. Die Leser sollten sich auf die Informationen in dieser Zusammenfassung nur verlassen, um sich ein allgemeines Bild über das Unternehmen zu machen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem der Umfang und der Zeitplan der Bohrprogramme des Unternehmens. Die Wörter "erwartet", "wird" und ähnliche Ausdrücke sollen zu den Aussagen gehören, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen, die sich in zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, sind solche Aussagen mit Risiken und Ungewissheiten verbunden, und es kann nicht garantiert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen, Meinungen oder andere Faktoren der Geschäftsleitung ändern sollten.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79811

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79811&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA59403F1053

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.