IRW-News: New Wave Holdings Corp.: New Wave ernennt neuen Chief Executive Officer

IRW-PRESS: New Wave Holdings Corp.: New Wave ernennt neuen Chief Executive Officer

Vancouver, BC, 2. Juni 2025 / IRW-Press / New Wave Holdings Corp. (New Wave oder das Unternehmen) (CSE:NWAI, FWB:0XM0, OTCPK:TRMNF) gibt bekannt, dass Hr. Joshua Matettore mit sofortiger Wirkung zum Chief Executive Officer (CEO) des Unternehmens ernannt wurde. Herr Matettore tritt die Nachfolge von Herrn Sunny Ray als CEO an, der von dieser Funktion zurückgetreten ist und dessen Rücktritt mit dem heutigen Tag wirksam wird. Herr Ray bleibt dem Unternehmen als Direktor erhalten und wird auch weiterhin eng mit dem Führungsteam des Unternehmens zusammenarbeiten, um einen erfolgreichen Übergang sicherzustellen.

Herr Matettore ist aus Überzeugung CEO und dafür bekannt, Unternehmen aufzubauen, die neue Technologien in strategische Vorteile umwandeln. Seine Führungsrolle kommt vor allem in Zeiten des Umbruchs zur Geltung - wenn die Märkte nicht klar definiert sind, noch keine voll funktionsfähige Infrastruktur vorhanden ist und das richtige Timing über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Dann schafft er aus unklaren Situationen exakt definierte Möglichkeiten. Als Chair und Rechtsberater der Firma 21e8 war Herr Matettore maßgeblich daran beteiligt, das Unternehmen aus der Versenkung zu holen und zu einem international gut etablierten Player in den Bereichen KI, Kryptografie und High-Performance Computing auszubauen. Er forcierte Innovationen in den Bereichen dezentralisierte Orchestrierung und KI-native kryptografische Indexierung und war für die Integration von Energienetzwerken, Silizium und Rechensystemen verantwortlich.

Davor hatte Herr Matettore eine Führungsrolle bei der Firma Splunk inne, die sich zum damaligen Zeitpunkt den Themen Cloud und KI zuwandte. Dank seiner Mithilfe wuchs die Firma von 1,3 Milliarden $ auf 2,4 Milliarden $ und konnte ihre jährliche Run-Rate im Cloud-Geschäft annähernd verdoppeln.

Der in den USA zugelassene Anwalt und Absolvent der UC Berkeley School of Law war Vorsitzender der nationalen kanadischen ISO-Delegation für Blockchain-Standards und hatte einen Lehrstuhl an der UBC mit Schwerpunkt auf Richtlinien im Bereich neuer Technologien. Er hat Firmen in den Bereichen intelligente Systeme und Software aufgebaut und ist dafür bekannt, Kapital, Vorschriften und technische Planung unter einen Hut zu bringen, wenn am meisten auf dem Spiel steht.

ÜBER NEW WAVE HOLDINGS CORP.

New Wave Holdings Corp. (CSE: NWAI, FWB: 0XM0, OTCPK: TRMNF) ist ein Investmentemittent, der sich auf die Unterstützung innovativer und schnell wachsender Unternehmen in den Sektoren e-Sports, Künstliche Intelligenz, Blockchain und Web3 konzentriert.

Anleger, die mit New Wave Holdings in Verbindung treten möchten, können mehr über das Unternehmen erfahren, indem sie sich an Geoff Balderson, Chief Financial Officer, wenden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Geoff Balderson, Chief Financial Officer, New Wave Holdings Corp., (604) 602-0001

IM AUFTRAG DES BOARD OF DIRECTORS

Anthony Zelen

Direktor

