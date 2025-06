Naturkatastrophen in Deutschland kosten Versicherer erneut 5,7 Mrd Euro

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Naturkatastrophen in Deutschland haben 2024 Versicherer 5,7 Milliarden Euro gekostet.

Diese entfielen vor allem auf Starkregen, Überschwemmungen, Sturm und Hagel, wie der Branchenverband GDV am Montag in Berlin mitteilte. Besonders stark betroffen war Süddeutschland. "Allein Starkregen-Ereignisse und Überschwemmungen schlugen mit 2,6 Milliarden Euro zu Buche - rund eine Milliarde Euro mehr als im langjährigen Durchschnitt", sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. "Die Folgen des Klimawandels werden auch bei uns immer spürbarer." Allerdings summierten sich die versicherten Schäden aus Naturkatastrophen auch 2023 auf 5,7 Milliarden Euro.

Winter- und Herbststürme blieben im vergangenen Jahr weitestgehend aus, dafür verursachten Hochwasser erhebliche Schäden, vor allem im Mai im Saarland und in Rheinland-Pfalz sowie im Juni in Baden-Württemberg und Bayern. Die höchsten Versicherungsschäden wurden in Bayern und Baden-Württemberg mit jeweils rund 1,6 Milliarden Euro gezählt. Auf Platz drei folgt Nordrhein-Westfalen besonders wegen Stürmen und Hagel. "Klimafolgenanpassung muss Priorität der neuen Bundesregierung sein", forderte Asmussen. "Denn eine Pflichtversicherung allein verhindert keine Schäden." Es brauche auch vorsorgende Maßnahmen.

