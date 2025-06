EQS-News: swissnet Group geht neue strategische Partnerschaft mit Clemenceau Medical Center, einer führenden multinationalen Krankenhauskette in Dubai, ein

EQS-News: Swissnet AG / Schlagwort(e): Sonstiges

swissnet Group geht neue strategische Partnerschaft mit Clemenceau Medical Center, einer führenden multinationalen Krankenhauskette in Dubai, ein



03.06.2025 / 09:23 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





swissnet Group geht neue strategische Partnerschaft mit Clemenceau Medical Center, einer führenden multinationalen Krankenhauskette in Dubai, ein

Berg, Schweiz – 3. Juni2025 – Die swissnet Group (ISIN: CH0451123589 – Ticker: MLBMD), ein führender Anbieter von ICT-Lösungen, freut sich, eine neue strategische Partnerschaft mit dem Clemenceau Medical Center, einer renommierten multinationalen Krankenhauskette in Dubai, bekannt zu geben.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird swissnet MENA eine cyberresiliente Backup- und Wiederherstellungslösung implementieren, die mit einer robusten Cloud-basierten Disaster-Recovery-Strategie integriert ist. Diese umfassende Initiative zielt darauf ab, die Datensicherungsinfrastruktur des Clemenceau Medical Center Hospital zu modernisieren, die Geschäftskontinuität zu stärken und die allgemeine Sicherheit sowie betriebliche Resilienz zu verbessern.

Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit einem weltweit führenden Anbieter von Technologien für Backup, Wiederherstellung und Cyberresilienz umgesetzt. Durch diese Partnerschaft erhält das Clemenceau Medical Center Hospital Zugang zu einer End-to-End-Datensicherung, nahtlosen Disaster-Recovery-Funktionen und einem widerstandsfähigen Rahmenwerk, das die Kontinuität kritischer Gesundheitsdienste gewährleistet.

Dieses Engagement stellt einen bedeutenden Meilenstein für swissnet MENA dar und unterstreicht die wachsende Präsenz des Unternehmens im Gesundheitswesen des Nahen Ostens. Gleichzeitig vertieft es die Expertise der Gruppe in Bereichen wie Infrastruktur, Cybersicherheit und Public Cloud. Durch die Nutzung der globalen Präsenz und des Branchen-Know-hows von swissnet wird das Clemenceau Medical Center Hospital von fortschrittlichen, kosteneffizienten Technologielösungen profitieren, die auf die spezifischen Anforderungen der Gesundheitsbranche zugeschnitten sind.

Roger Tabbal, CEO International der swissnet Group und CEO von swissnet MENA, erklärte:

„Der Abschluss dieser strategischen Vereinbarung mit dem Clemenceau Medical Center Hospital, einer multinationalen Krankenhauskette, stellt eine bedeutende Bestätigung der unternehmerischen Leistungsfähigkeit und globalen Service-Exzellenz der swissnet Group dar. Er bestätigt das Vertrauen internationaler Organisationen in unsere Fähigkeit, leistungsstarke IT-Lösungen zu liefern, die Resilienz und Innovation fördern. Diese Partnerschaft erweitert nicht nur unsere regionale Präsenz, sondern positioniert uns auch für beschleunigtes Wachstum, während wir unser Portfolio weiterentwickeln und neue Sektoren erschließen.“

Über swissnet Group

Die swissnet Group ist ein führender Anbieter von standortbasierten Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Die Gruppe bedient Kunden unter anderem in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor. Mit ihren Tochtergesellschaften verfügt die swissnet Group zudem über herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation und Software as a Service. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien unterstützt die swissnet Group Unternehmen bei ihren Omnichannel-Strategien und bietet so greifbaren Mehrwert und Erfolg.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.swissnet.ag

03.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2149566 03.06.2025 CET/CEST