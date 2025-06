Eurozone: Inflation fällt unter zwei Prozent

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone ist die Inflation im Mai unter zwei Prozent gefallen. Die Inflationsrate sei auf 1,9 Prozent gesunken, teilte das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg laut einer ersten Schätzung mit. Im April hatte die Rate noch bei 2,2 Prozent gelegen. Der Rückgang war stärker als von Volkswirten erwartet. Diese hatten mit 2,0 Prozent gerechnet.

Die Inflation in der Eurozone ist damit auf den niedrigsten Stand seit September 2024 gefallen. Sie liegt jetzt unter dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von zwei Prozent. Zuletzt hatte die Notenbank die Leitzinsen Mitte April um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. An diesem Donnerstag wird eine weitere Leitzinssenkung erwartet.

Im Vergleich zum Vormonat stagnierten die Verbraucherpreise. Das war so von Volkswirten erwartet worden./jsl/stk