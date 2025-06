IRW-News: GoldMining Inc.: GoldMining begrüßt die Aufnahme von U.S. GoldMining in den Russell 3000® Index

IRW-PRESS: GoldMining Inc.: GoldMining begrüßt die Aufnahme von U.S. GoldMining in den Russell 3000® Index

Dieser Meilenstein unterstreicht GoldMining's strategischen Aufbau eines ~197 Mio. Dollar Aktienportfolios

Vancouver, British Columbia - 3. Juni 2025 - GoldMining Inc. (das "Unternehmen" oder "GoldMining") (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) (- https://www.commodity-tv.com/play/goldmining-ceo-on-exploration-program-at-sao-jorge-and-progress-at-the-rea-uranium-project/ - ) freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft im Mehrheitsbesitz, U.S. GoldMining Inc. ("U.S. GoldMining") (Nasdaq: USGO), als Mitglied in den marktbreiten Russell 3000® Index aufgenommen wurde. Dies geht aus einer vorläufigen Liste hervor, die von FTSE auf ihrer Website in Verbindung mit der jährlichen Neukonstituierung des Index veröffentlicht wurde. Die Neuzusammensetzung wird voraussichtlich nach Schließung des US-Marktes am 27. Juni 2025 in Kraft treten.

GoldMining besitzt 9,9 Mio. Aktien von U.S. GoldMining, was einem Anteil von ca. 79 % entspricht, mit einem Marktwert von ca. 131 Mio. USD basierend auf dem Schlusskurs dieser Aktien am 2. Juni 2025.

Alastair Still, CEO von GoldMining, kommentierte:

"Wir freuen uns sehr, dass die Fortschritte von U.S. GoldMining durch die Aufnahme in den Russell 3000® anerkannt werden. Dieser Meilenstein bestätigt den Erfolg der strategischen Börseneinführung von U.S. GoldMining vor etwas mehr als zwei Jahren und unterstreicht den greifbaren Wert, der für unsere Aktionäre geschaffen wurde. Mit mehreren vorrangigen Explorationszielen und einer ersten wirtschaftlichen Bewertung des Whistler-Gold-Kupfer-Projekts in Alaska sehen wir überzeugende Möglichkeiten, wenn U.S. GoldMining sein Portfolio weiterentwickelt."

Stärkung des Aktienportfolios von GoldMining

Zusätzlich zu seiner Beteiligung an U.S. GoldMining besitzt das Unternehmen auch:

- Mehr als 21,5 Millionen Aktien der Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY) im Wert von etwa 56 Millionen Dollar auf der Grundlage des Schlusskurses dieser Aktien am 2. Juni 2025.

- Über 26 Millionen Aktien von NevGold Corp. (TSXV: NAU) im Wert von ca. 10 Millionen Dollar auf der Grundlage des Schlusskurses dieser Aktien am 2. Juni 2025.

Zusammen bringen diese Beteiligungen den aktuellen Marktwert des Aktienportfolios von GoldMining auf etwa 197 Millionen Dollar. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf unverwässerter Basis beträgt etwa 210 Mio. $, basierend auf dem Schlusskurs dieser Aktien am 2. Juni 2025. GoldMining ist nach wie vor schuldenfrei und besitzt zusätzlich zu seinem Aktienportfolio 100 % eines Projektportfolios von insgesamt 12,4 Millionen Unzen Goldäquivalent (gemessen und angezeigt) und 9,1 Millionen Unzen Goldäquivalent (abgeleitet) auf dem amerikanischen Kontinent.

Unter www.goldmining.com finden Sie weitere Informationen und technische Berichte.

Über den Russell 3000® Index

Der Russell 3000® Index umfasst die 4.000 größten in den USA gehandelten Aktien nach Marktkapitalisierung und dient als Grundlage für die Indizes Russell 1000® und Russell 2000® . Die jährliche Neukonstitution des FTSE Russell spiegelt die sich verändernde US-Aktienlandschaft wider. Ab Juni 2024 werden mehr als 10,6 Billionen US-Dollar an Vermögenswerten an den Russell-Indizes gemessen.

Qualifizierte Person

Paulo Pereira, P. Geo., President von GoldMining, hat die Erstellung aller anderen wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung beaufsichtigt, überprüft und genehmigt. Herr Pereira ist auch eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101").

Über GoldMining Inc.

Das Unternehmen ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldprojekten in Nord- und Südamerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert das Unternehmen nun ein diversifiziertes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Das Unternehmen besitzt auch 21,5 Millionen Aktien von Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY), 9,9 Millionen Aktien von U.S. GoldMining Inc. (Nasdaq: USGO) und über 26 Millionen Aktien von NevGold Corp. (TSXV: NAU). Weitere Informationen finden Sie unter www.goldmining.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

GoldMining Inc.

Amir Adnani, Co-Chairman, David Garofalo, Co-Chairman

Alastair Still, Vorstandsvorsitzender

Telefon: (855) 630-1001

E-Mail: info@goldmining.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Hinweis für die Leser

Die technischen Informationen zum Projekt wurden vom Unternehmen in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt. NI 43-101 ist eine Vorschrift der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde, die Standards für die öffentliche Bekanntgabe wissenschaftlicher und technischer Informationen über Mineralprojekte durch einen Emittenten festlegt. Diese Standards unterscheiden sich von den Anforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC"), weshalb die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar sind, die von US-amerikanischen Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Veröffentlichungsanforderungen der SEC unterliegen.

Weitere Informationen zu den Projekten des Unternehmens und den hierin veröffentlichten Ressourcenschätzungen finden Sie im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens sowie in den technischen Berichten, die unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca und www.sec.gov veröffentlicht wurden.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze ("zukunftsgerichtete Aussagen") dar, die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den darin ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich um alle Aussagen handelt, die keine historischen Tatsachen darstellen, umfassen unter anderem Aussagen zu den Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf U.S. GoldMining Inc. und seine Projekte und enthalten häufig Wörter wie "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "werden", "würden", "schätzen", "erwarten", "glauben", "potenziell" und Abwandlungen dieser Begriffe. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft und die Märkte, in denen GoldMining tätig ist, die sich als falsch erweisen können. Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Ungewissheiten in sich bergen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, schwankender Metallpreise, unvorhergesehener Kosten und Ausgaben, Risiken im Zusammenhang mit staatlichen und umweltbezogenen Vorschriften, sozialen Angelegenheiten, Genehmigungen und Lizenzen, der Unfähigkeit, Arbeitsprogramme wie erwartet abzuschließen, der Möglichkeit, dass sich die Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Projekt aufgrund weiterer Planungen oder aus anderen Gründen ändern, sowie Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzmittel. Diese und andere Risiken, einschließlich jener, die in GoldMinings jüngstem Jahresinformationsblatt und anderen Unterlagen, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der SEC eingereicht wurden, aufgeführt sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Entwicklung solcher zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, als richtig erweisen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

