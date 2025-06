IRW-News: Universal Digital Inc.: Universal Digital Inc. schließt Übernahme von Geometric Galaxy Ltd. ab

IRW-PRESS: Universal Digital Inc.: Universal Digital Inc. schließt Übernahme von Geometric Galaxy Ltd. ab

- Konsolidierung sämtlicher Eigentumsanteile an BullWave, Ausgabe von 20,8 Millionen Aktien

- Unterzeichnung einer Marketingvereinbarung mit SnowBridge Limited zur Förderung der digitalen Reichweite

Vancouver, British Columbia - 3. Juni 2025 / IRW-Press / Universal Digital Inc. (CSE: LFG, FWB: 8R20) (das Unternehmen oder Universal Digital) freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 13. Mai 2025 bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Übernahme aller verbleibenden ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Geometric Galaxy Ltd. (GGL), einem Unternehmen nach dem Recht der Britischen Jungferninseln sowie dem Besitzer und Betreiber von BullWave, einer SaaS-basierten Krypto-Analyseplattform, abgeschlossen hat. Mit dieser Übernahme stärkt Universal Digital seine Position im Bereich der Infrastruktur für digitale Vermögenswerte und erlangt die vollständige Kontrolle über BullWave, eine proprietäre SaaS-Analyseplattform für Krypto-Händler.

Im Rahmen einer Aktientauschvereinbarung vom 13. Mai 2025 hat Universal Digital insgesamt 20.828.572 Stammaktien (die Vergütungsaktien) an die ehemaligen Aktionäre von GGL im Gegenzug für die verbleibenden 81 % der Anteile an GGL, die noch nicht im Besitz des Unternehmens waren, begeben. Die Vergütungsaktien unterliegen Weiterverkaufsbeschränkungen nach den kanadischen Wertpapiergesetzen und einer freiwilligen Lock-up-Vereinbarung.

Diese Transaktion schließt an den vorherigen Erwerb einer 19%igen Beteiligung an GGL durch das Unternehmen an und ist der letzte Schritt für die Konsolidierung sämtlicher Eigentumsanteile an der BullWave-Plattform. Die Mitglieder des Führungsteams von GGL werden weiterhin ihre Funktionen beibehalten.

Diese Übernahme ist ein wichtiger Schritt für den Aufbau eines Unternehmens, das - so glauben wir - der Zukunft des digitalen Investierens gerecht wird, so Timothy Chan, CEO von Universal Digital. Mit BullWave verfügen wir über das Instrumentarium, um die Märkte besser zu verstehen, intelligentere Entscheidungen zu treffen und Anlegern Echtzeit-Einblicke zu geben, die sie zu besseren Entscheidungen befähigen. Wir freuen uns, die Plattform nun vollständig unter unserem Dach zu haben.

Wir haben BullWave entwickelt, um Krypto-Händlern und -Anlegern die Präzision und Einblicke zu bieten, die für traditionelle Finanzexperten selbstverständlich sind, erklärt Andrew Lam, Mitbegründer und Chief Executive Officer von GGL. Durch den Zusammenschluss mit Universal Digital verfügen wir nun über die Ressourcen, um die Produktentwicklung zu beschleunigen und unsere Technologie einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Über die BullWave-Plattform

BullWave ist eine SaaS-basierte Analyse- und Portfolio-Insight-Plattform, die speziell für Krypto-Händler und Anleger mit Schwerpunkt digitale Vermögenswerte entwickelt wurde. Sie bietet Marktsignale in Echtzeit, intelligentes Portfolio-Tracking und Performance-Benchmarking über verschiedene Blockchain-Ökosysteme hinweg. BullWave ist völlig non-custodial (Anm.: der Benutzer hat vollständige Kontrolle über seine Private Keys) und ermöglicht weder den Handel noch das Halten von Krypto-Werten, sodass die Werte unter der vollen Kontrolle der Nutzer verbleiben. BullWave wird derzeit in begrenztem Umfang kommerziell genutzt, wobei sich zusätzliche Erweiterungen zur Unterstützung des Risikomanagements und der Entscheidungsfindung in Entwicklung befinden.

Vereinbarung mit SnowBridge Limited

Ferner hat Universal Digital mit der Firma SnowBridge Limited (SnowBridge) eine Vereinbarung über digitales Marketing (die SnowBridge-Vereinbarung) abgeschlossen, um die Bekanntheit des Unternehmens bei Anlegern zu fördern und das Profil seiner Marke zu schärfen. Im Rahmen der Vereinbarung wird SnowBridge Online-Marketing- und Sensibilisierungsdienstleistungen mit einem anfänglichen Budget von bis zu 500.000 C$ erbringen. Das Unternehmen kann die Kampagne nach eigenem Ermessen nach Abschluss des anfänglichen Programms erweitern oder die Vereinbarung verlängern.

Über Universal Digital Inc.

Universal Digital Inc. ist eine kanadische Investmentgesellschaft, die sich auf digitale Vermögenswerte, Unternehmen sowie private und börsennotierte Firmen konzentriert, die in wachstumsstarken Branchen tätig sind. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Blockchain, Kryptowährungen und Kryptowährungstechnologien. Das Ziel des Unternehmens besteht darin, den Aktionären durch einen diversifizierten Investmentansatz langfristiges Kapitalwachstum zu bieten und durch die Integration von Strategien für digitale Vermögenswerte an der Transformation des globalen Finanzwesens teilzunehmen.

Weiterführende Informationen erhalten Sie über:

Tim Chan

Chief Executive Officer und Direktor

E-Mail: t@universaldigital.io

Tel: (289) 646-6252

www.universaldigital.io

Die Canadian Securities Exchange und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie beabsichtigt oder erwartet oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze bzw. an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten können, könnten, sollten oder würden. Diese Informationen und Aussagen, die hier als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden, stellen keine historischen Fakten dar, gelten zum Datum dieser Pressemeldung und beinhalten ohne Einschränkung Aussagen über die Diskussion zukünftiger Pläne, Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen über die Erwartungen und Absichten des Managements, unter anderem in Bezug auf: die erwarteten Auswirkungen der Übernahme von GGL auf die Geschäfts- und Betriebstätigkeit des Unternehmens; und die erwarteten Auswirkungen der SnowBridge-Vereinbarung auf den Bekanntheitsgrad des Unternehmens bei Investoren und das Profil der Marke.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind zahlreiche Risiken und Ungewissheiten unterworfen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: dass das Unternehmen nach Abschluss der Übernahme von GGL nicht die erwarteten Ergebnisse in Bezug auf seine Geschäfts- und Betriebstätigkeit erzielen könnte; dass die SnowBridge-Vereinbarung den Bekanntheitsgrad des Unternehmens bei den Anlegern nicht fördern und das Profil seiner Marken nicht schärfen könnte; die Volatilität der Märkte für digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen; die Auswirkungen von Regierungs- oder Regulierungsanordnungen oder -entscheidungen auf die Sektoren für digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen; und die Volatilität der Märkte für die Wertpapiere des Unternehmens.

Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass: die Übernahme von GGL der Geschäfts- und Betriebstätigkeit des Unternehmens zugutekommen wird; die SnowBridge-Vereinbarung den Bekanntheitsgrad des Unternehmens bei Anlegern fördern und das Profil seiner Marke schärfen wird; und die Sektoren für digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen weiterhin Wachstum verzeichnen werden.

Obwohl das Managements des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass es möglicherweise nicht angemessen ist, sich für andere Zwecke auf solche Informationen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

