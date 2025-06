Meta lässt Constellation Energy durchstarten | Dollar General mit soliden Zahlen.

#finanzmarkt #eröffnungsglocke



Die Wall Street konnte sich gestern im Tagesverlauf von den Tiefs deutlich erholen. Der Dow Jones war zeitweise über 400 Punkte schwächer, schloss aber mit einem Plus. Die Nachrichtenlage ist an diesem Dienstag dünn. Die Mai-Verbraucherpreise lagen in Euroland unter den Zielen, was die erwartete Zinssenkung der EZB in dieser Woche untermauert. Das in Japan die Auktion von 10-jährigen Staatsanleihen eine gesunde Nachfrage gesehen hat, wirkt sich auch auf US-Staatsanleihen leicht positiv aus. Die Renditen langlaufender Staatsanleihen laufen leicht zurück. Zudem lag Chinas Caixin PMI-Einkaufsmanager Index der Industrie unter den Zielen, und die OECD hat die für 2025 und 2026 erwarteten Wachstumsaussichten der Weltwirtschaft reduziert. Zu den Gewinnern gehören heute die Aktien von Dollar General, die von den soliden Ergebnissen und Aussichten profitiert. Die Aktien von Constellation Energy starten durch, angefacht durch eine über 20 Jahre laufende Kooperation mit Meta. Pinterest profitiert wiederum von positiven Analystenkommentaren.



00:00 Marktüberblick: Zölle, Dollar General, Japans Anleiheauktion u.a.

01:54 Globale Wachstumsprognosen | US-Wachstum

03:41 Schwache Daten aus China | Handelskonflikt | Handelsdeal mit Indien?

05:30 Japans Sonderrolle | Wichtige Auktion 30-jähriger Anleihen

06:36 Sec. 899 verunsichert Investoren

08:24 Verschärfte Visavergabe: Ausländische Studenten & Fachkräfte betroffen

09:06 Dollar General mit soliden Zahlen

10:11 Atomkraft-Werte | Meta lässt Constellation Energy durchstarten

11:11 Taiwan Semiconductor | Dell | Science Applications

12:23 Amazon setzt auf Robotics | Walmart wächst mit KI | PDD

13:56 Übernahme des Waffenhändlers GrabAGun

15:49 Analysten zu ASML, Salesforce, Solarwerte

17:49 FedEx, Lululemon, Pinterest, UnitedHealth

19:51 JOLTs für April