Storm Reply und Audi setzen mit agentenbasierter KI neue Maßstäbe für das Cloud Management

Storm Reply, spezialisiert auf innovative Cloud-Lösungen, unterstützt das Cloud Foundation Services Team von Audi bei der Weiterentwicklung seines Cloud Managements und führt den digitalen Assistenten Devbot auf Basis agentenbasierter KI (Agentic AI) ein. Das Ziel besteht darin, den Einsatz der Cloud-Infrastruktur zu optimieren, wiederkehrende Support-Anfragen zu automatisieren und eine Umgebung zu schaffen, in der Audi-Mitarbeitende in Echtzeit personalisierte Empfehlungen erhalten: sicher, effizient und unternehmensweit.

Devbot basiert auf einem hochentwickelten Multi-Agenten-System, das eine Vielzahl spezialisierter KI-Module miteinander kombiniert. Anders als bei herkömmlichen Chatbots handelt es sich bei Devbot um eine Plattform, die proaktiv agiert. Sie erkennt selbstständig Sicherheitslücken in der bestehenden Cloud-Infrastruktur, schlägt verifizierte Infrastructure-as-Code-Bausteine (IaC) für den schnellen Aufbau neuer Umgebungen vor und hilft aktiv dabei, Cloud-Kosten zu optimieren.

Für die Entwicklung dieses fortschrittlichen Systems haben die Experten von Storm Reply modernste Technologien in der AWS Cloud kombiniert. Das Large Language Model Claude sorgt für eine intuitive Kommunikation, während ein speziell entwickelter Retrieval-Augmented Generation (RAG)-Prozessvon Storm Reply sicherstellt, dass alle Antworten stets auf überprüfbaren, aktuellen Informationen beruhen. Eine maßgeschneiderte Zugriffskontrolle schützt sensible Daten und garantiert, dass nur autorisierte Nutzer Zugriff erhalten.

Der Erfolg des digitalen Assistenten zeigt das enorme Potenzial agentenbasierter KI: Unternehmen können diese in bestehende Prozesse integrieren, um repetitive und fehleranfällige manuelle Tätigkeiten zu reduzieren. Mit Devbot kann sich das Cloud Foundation Services Team von Audi künftig stärker auf die Entwicklung zukunftsfähiger Cloud-Strategien konzentrieren, während andere Fachbereiche von schnelleren und passgenauen Services profitieren.

Storm Reply Storm Reply ist spezialisiert auf das Design und die Implementierung innovativer Cloud-basierter Lösungen und Dienstleistungen. Durch die fundierte Expertise in der Erstellung und Verwaltung von Infrastructure as a Service (IaaS), Software as a Service (SaaS) und Platform as a Service (PaaS) Cloud-Lösungen unterstützt Storm Reply wichtige Unternehmen in Europa und auf der ganzen Welt bei der Implementierung von Cloud-basierten Systemen und Anwendungen. Storm Reply ist AWS Premier Consulting Partner. www.reply.com/storm-reply/de/

Audi Der Audi-Konzern ist einer der erfolgreichsten Hersteller von Automobilen und Motorrädern im Premium- und Luxussegment. Die Marken Audi, Bentley, Lamborghini und Ducati produzieren an 21 Standorten in 12 Ländern. Audi und seine Partner sind in mehr als 100 Märkten weltweit vertreten. Im Jahr 2024 lieferte der Audi-Konzern 1,7 Millionen Audi-Fahrzeuge, 10.643 Bentley-Fahrzeuge, 10.687 Lamborghini-Fahrzeuge sowie 54.495 Ducati-Motorräder an Kunden aus. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte der Audi-Konzern einen Gesamtumsatz von 64,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 3,9 Milliarden Euro. Zum 31. Dezember waren mehr als 88.000 Mitarbeiter für den Audi-Konzern tätig, davon mehr als 55.000 bei der AUDI AG in Deutschland. Mit seinen attraktiven Marken und zahlreichen neuen Modellen setzt der Konzern seinen Weg zum Anbieter nachhaltiger, vollständig vernetzter Premium-Mobilität konsequent fort.

Reply Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Als Netzwerk hochspezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch die neuen Modelle von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratungs-, Systemintegrations- und digitale Dienstleistungen für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie dem öffentlichen Sektor. www.reply.com

